Pirmdiena, 24. novembris, 2025 14:30

Izstāde “Ģeoprocesi” Ogrē aicina domāt par cilvēka un dabas attiecībām

Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Foto: Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Pirmdiena, 24. novembris, 2025 14:30

Ogres Vēstures un mākslas muzejs

5. decembrī plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta izstāde “Ģeoprocesi” – multidisciplinārs mākslas un pētniecības projekts, kas caur vizuāliem un telpiskiem stāstiem pēta Ogres novada ainavas, to vēsturiskos slāņus un cilvēka ietekmi uz dabu. Muzeja stratēģija paredz arvien konsekventāku ekoloģisko un vides tematiku iekļaušanu izstāžu programmā, rosinot skatītājus pievērsties cilvēka un dabas savstarpējās mijiedarbības jautājumiem.

Ģeoprocesi ir dabas norises, kas ietekmē Zemes virsmas veidošanos. Izstāde aktualizē jautājumu, kā cilvēks šos procesus pastiprina, maina vai bremzē un kā tas atspoguļojas ainavās, kurās dzīvojam. Īpaša uzmanība pievērsta pieciem resursiem - koksnei, kūdrai, minerālmateriāliem, augsnei un ūdenim. Tie atklāj gan mūsu ikdienas vajadzības, gan dabas procesus, kas ietekmē ekosistēmas.

Kā gadsimtu laikā esam izmainījuši vidi? Vai iespējams līdzsvarot dabas resursu izmantošanu? Izstāde “Ģeoprocesi” piedāvā iespēju ieraudzīt vidi ārpus ierastajiem priekšstatiem – kā dinamisku un dzīvu sistēmu, kurā cilvēks ir tikai viens no dalībniekiem.

Izstādes koncepcijas autore ir multidisciplināra dizainere un vides komunikācijas pētniece Mg. Art. Ance Janevica, kurai ir cieša saikne ar Ikšķili un Ķegumu. Viņas maģistra disertācija bija veltīta vides komunikācijas izaicinājumiem, analizējot sabiedrības attieksmi un dizaina lomu vides problēmu risināšanā. A. Janevicas darbi ir guvuši atzinību starptautiskā mērogā un tikuši izstādīti tādās valstīs kā Nīderlandē, Vācijā, Beļģijā, Taivānā, Ķīnā, Apvienotā Karalistē un Latvijā. “Ģeoprocesi” ir viņas pirmā veidotā izstāde.

Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 5. decembra līdz 2026. gada 1. martam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.

Izstādes koncepcija un dizains: Ance Janevica

Projekta vadība: Elīna Cērpa

Teksti un pētniecība: Dr. phil. Anne Sauka un Tīna Alise Drupa

Skaņas dizains: Krista Dintere

Grafiskais dizains: Ance Janevica un “Bumbierkoks”

Sabiedriskās attiecības: Laura Tuča

Izstāde tapusi ar Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts kultūrkapitāla fonda un Ogres novada pašvaldības atbalstu.

mceclip0-4.pngmceclip1-1.png

