Piedalās Ogres pensionāru biedrības pulciņa “Kamolītis”, Ogres invalīdu biedrības un sieviešu invalīdu biedrības “Aspazija” rokdarbnieces. Lieliska iespēja aplūkot un iegādāties arī Ogres un Jumpravas specializēto darbnīcu rokdarbus.
Otrdiena, 9. decembris, 2025 14:54
Izstāde – pārdošana “No sirds uz sirdi” Ogres novada Kultūras centrā
Ogres pensionāru biedrības pulciņš “Kamolītis” aicina ikvienu uz izstādi – pārdošanu “No sirds uz sirdi”, kas norisināsies no 8. līdz 12. decembrim Ogres novada Kultūras centra lielās zāles foajē. Apmeklētāji izstādi var apmeklēt katru dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00.