Otrdiena, 09.12.2025 16:32
Tabita, Sarmīte
Otrdiena, 09.12.2025 16:32
Tabita, Sarmīte
Otrdiena, 9. decembris, 2025 14:54

Izstāde – pārdošana “No sirds uz sirdi” Ogres novada Kultūras centrā

ogresnovads.lv
Izstāde – pārdošana “No sirds uz sirdi” Ogres novada Kultūras centrā
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 9. decembris, 2025 14:54

Izstāde – pārdošana “No sirds uz sirdi” Ogres novada Kultūras centrā

ogresnovads.lv

Ogres pensionāru biedrības pulciņš “Kamolītis” aicina ikvienu uz izstādi – pārdošanu “No sirds uz sirdi”, kas norisināsies no 8. līdz 12. decembrim Ogres novada Kultūras centra lielās zāles foajē. Apmeklētāji izstādi var apmeklēt katru dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00.

Piedalās Ogres pensionāru biedrības pulciņa “Kamolītis”, Ogres invalīdu biedrības un sieviešu invalīdu biedrības “Aspazija” rokdarbnieces. Lieliska iespēja aplūkot un iegādāties arī Ogres un Jumpravas specializēto darbnīcu rokdarbus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?