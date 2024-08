Izstāde “Pie zelta liepas” Ogres kafejnīcas leģenda

Kafejnīcas ēkas pirmsākumi meklējami jau 1910. gadā, kad notika pirmā zemesgabala Ogrē,Brīvības ielā 18, izsole, taču ēku uzcēla tās nākamais īpašnieks Pauls Bēms tālajā 1924.-1925. gadā. Latvijas brīvvalsts laikos ēkā atradās dažādi veikali un iestādes – fotodarbnīca, laikrakstu izdevniecība u. c. Padomju okupācijas laikā ēka tika nacionalizēta un tajā bija izvietoti dažādi veikali, līdz 1967. gada decembrī tika atklāta kafejnīca “Pie zelta liepas”. Tā strauji ieguva popularitāti, un bieži vien apmeklētāji stāvēja rindās, lai tiktu tur iekšā. Gardo ēdienu smaržas vilināja arī citu pilsētu un valstu pārstāvjus – kafejnīca uzņēma gan politiski svarīgas personas, gan kultūras pārstāvjus – Raimondu Paulu, Žoržu Siksnu, Viktoru Lapčenoku, Gunti Skrastiņu u. c. Tur bija atrodami ne tikai produkti, kas citviet bija deficīts, bet arī modernākais aprīkojums – kafijas aparāts, elektriskās plītis, fritēšanas iekārta, blenderis un pat mūzikas automāts. Kafejnīca ar savu silto un atvērto vidi daudziem viesiem kļuva īpaši tuva – tur tika svinēti svarīgākie notikumi, ieturētas gardas pusdienas un pulcēti cilvēki, veidojot vienas no skaistākajām atmiņām.

Nākamā izstādes daļa stāsta arī par “Intūristu”, kurš oficiāli bija atbildīgs par ārzemju tūristu ceļojumu organizēšanu, taču vienlaikus novēroja un kontrolēja tūristus, par savu darbību atskaitoties čekai . Kafejnīca “Pie zelta liepas” bija viena no retajām kafejnīcām ārpus Rīgas, uz kurieni tūristiem kopā ar speciāli apmācītiem gidiem bija atļauts doties. Šīs vizītes tika stingri kontrolētas, lai nepieļautu darbinieku un citu iedzīvotāju kontaktēšanos ar viesiem. “Intūrista” ziņojumu fragmenti atklāj propagandisko un brīžiem agresīvo padomu varas darbību, kā arī medaļas otru pusi: latviešu trimdinieku - tūristu akcentētos latviešu nacionālos un Latvijas Republikas neatkarības jautājumus.

1997. gadā kafejnīca tika slēgta, un tās ēka nokļuva privātpersonas īpašumā. Diemžēl ēkas stāvoklis arvien pasliktinājās, līdz 2015. gadā Ogres novada pašvaldība īpašumu atpirka ar mērķi nodot šīs telpas kādam no sociālajiem uzņēmumiem. Pēc ēkas nopirkšanas pašvaldība saņēma vairākus desmitus iedzīvotāju vēstuļu ar lūgumu atjaunot vēsturisko kafejnīcu “Pie zelta liepas” un arī uzsāka sadarbību ar diviem sociālajiem uzņēmumiem, tomēr ceļš nebija rozēm kaisīts un šīs sadarbības cieta neveiksmi. 2023. gada decembrī tika atklāta jaunā kafejnīca “Pie zelta liepas”, kurā tagad saimnieko uzņēmums SIA “Ogres Zelta Liepa”. Šis uzņēmums nodarbina 11 cilvēkus, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam – tie ir cilvēki ar veselības traucējumiem, seniori, kuriem ir grūtības atrast savu vietu darbatirgū, un arī bēgļi. Kafejnīca šobrīd veic trīs ārkārtīgi būtiskus darbus – tā apmāca un nodarbina cilvēkus, kuri veselības stāvokļa vai citu faktoru dēļ nespēj atrast darbu, saved kopā darbadevējus ar darbiniekiem un apmāca uzņēmumus darbā ar cilvēkiem, kuriem ir veselības traucējumi, un izglīto sabiedrību un attīsta iekļaujošu vidi, kurā atrasta vieta ikvienam. Izstādes sadaļa par šo darbību ne tikai ļauj novērtēt kafejnīcas svarīgo lomu sabiedrības saliedēšanā, bet arī paver acis uz citu pasauli, kurā cilvēku sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši viņu spējām, nevis sabiedrības normām.

Izstādes nobeigumā ir neliels video ar cilvēku atmiņām par spilgtākajiem notikumiem kafejnīcā “Pie zelta liepas”, kas atklāj šīs kafejnīcas īpašo auru un nozīmi Ogres iedzīvotāju acīs.

Izstādes veidotāji:

Māris Grosbahs, Mag.Art. Ogres vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators.

Kristīne Zaķīte, Bc. Hist., Ogres Vēstures un mākslas muzeja vēsturniece.