Vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa veidotā izstāde iepazīstina ar valsts karoga – mūsu valsts būtiskākā simbola – vēsturi, kas cieši saistīta ar Latvijas un tautas vēsturi, īpaši sarežģītajā pagājušajā gadsimtā. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt, kāpēc tieši Cēsis tiek uzskatītas par karoga izcelšanās vietu un kad tas ieguva savu karmīnsarkano krāsu. Interesenti varēs izsekot karoga līkločiem dažādo politisko valdīšanu laikos un notikumos – veidojoties latviešu strēlnieku bataljoniem Pirmajā pasaules karā, nozīmīgajā 1918. gadā, kad Latvija ieguva neatkarību, karoga aizliegumā vairākas gadu desmitgades, kad tas par spīti varai tika slēpts un glabāts, un tā augšāmcelšanu atkal Trešās atmodas laikā.
Apkopotais materiālu klāsts ļaus uzzināt arī, kāda ir gleznotāju Anša Cīruļa, Voldemāra Tones, kā arī mākslas kritiķa un diplomāta Oļģerta Grosvalda, tēlnieka Burkarda Dzeņa un pat igauņu mākslinieces Jūlijas Suites nozīme šo notikumu attīstībā.
Vēsturnieks Tālis Pumpuriņš ir viens no zinošākajiem Latvijas karoga pētniekiem. Par šo tēmu aizstāvēta doktora disertācija, un pētījums apkopots grāmatā "Sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga krāsas".
Izstādē būs apskatāma arī animācijas filma dažāda vecuma skatītājiem "Karoga stāsts". To veidojusi Valmieras Drāmas teātra direktore Evita Ašeradena sadarbībā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu, tehnisko jaunrades namu "Annas 2" un animatori Ilzi Rusku.
"Varbūt karoga dzimtene ir Rīga, varbūt visa Vidzeme, varbūt katra latvieša sirds. Arī tava. Kamēr ir atmiņas, ir stipra tauta, tai ir nākotne. Karoga stāsts nebeidzas," animācijas filmā uzsver Karogs, ko ierunājis aktieris Gundars Āboliņš.
Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste