Otrdiena, 31. marts, 2026 12:58

Izstāde “Starp divām okupācijām” atklāj sarežģīto laiku Ogres novadā 1941. gada vasarā

Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Izstāde "Starp divām okupācijām" atklāj sarežģīto laiku Ogres novadā 1941. gada vasarā
Foto: OgreNet/Ogres Vēstures un mākslas muzejs
10. aprīlī plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzeja Mazajā zālē tiks atklāta izstāde “Starp divām okupācijām”, kas vēsta par notikumiem Ogres novadā laika posmā no 1941. gada 22. jūnija līdz 6. jūlijam — īsu, bet vēsturiski nozīmīgu periodu starp diviem okupācijas režīmiem.

Tas bija laiks, kad Latvijas teritoriju pameta komunistiskās okupācijas režīma karaspēks un amatpersonas, savukārt nacistiskās Vācijas okupācija vēl nebija sākusies. Šo starpposmu raksturoja neziņa, haoss un vardarbība — notika laupīšanas, cilvēki gāja bojā kara darbības apstākļos, tika pastrādātas civiliedzīvotāju slepkavības. Šobrīd noskaidrots, ka par beztiesas slepkavību upuriem kļuvuši vismaz 13 Ogres novada iedzīvotāji: 12 vīrieši un 1 sieviete. Vienlaikus šis bija arī cerību un pretrunu pilns laiks. Daļa Latvijas iedzīvotāju centās padzīt komunistisko okupācijas režīmu no savas zemes, ticot, ka smagākais jau ir aiz muguras. Nacionālo partizānu grupas darbojās Ogrē, kā arī Jumpravas, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Ogresgala un Suntažu pagastos. To sastāvā pamatā bija vietējie iedzīvotāji, kuri nenobijās stāties pretī gan sarkanās armijas karavīriem, gan okupācijas režīma kolaborantiem.

Izstādes autore ir Ogres Vēstures un mākslas muzeja vēsturniece Inese Dreimane, kura ir pētījusi tēmas saistītas ar bruņoto nacionālās pretošanās kustību un komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbību 20. gs.

Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 10. aprīļa līdz 12. jūlijam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.

Ekspozīcijas telpisko iekārtojumu veidojis Rolands Vēgners, savukārt grafisko dizainu izstrādājusi Estere Vītola (Ogres tehnikums).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?