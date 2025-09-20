Sestdiena, 20.09.2025 21:50
Ginters, Guntra, Marianna
Sestdiena, 20.09.2025 21:50
Ginters, Guntra, Marianna
Piektdiena, 19. septembris, 2025 13:43

Izstādē un pastaigā iespēja iepazīt Ogres vēsturi caur žogu mazajām arhitektūras formām

OgreNet
Izstādē un pastaigā iespēja iepazīt Ogres vēsturi caur žogu mazajām arhitektūras formām
Foto: Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Piektdiena, 19. septembris, 2025 13:43

Izstādē un pastaigā iespēja iepazīt Ogres vēsturi caur žogu mazajām arhitektūras formām

OgreNet

No 8. augusta Ogres Vēstures un mākslas muzejā ir skatāma izstāde “Ogres rītausma”, kas tiek pagarināta un apmeklētājiem būs pieejama līdz 23. novembrim. Izstāde veltīta vienam no mazāk izstādītiem, bet būtiskiem pilsētas kultūrvēsturiskās vides elementiem – vēsturiskajiem žogu stabiem, informē muzejā.

Šie nelielie, bet izteiksmīgie arhitektūras elementi atklāj ornamentus, simbolus un rakstus, kas rotā betona stabus. Īpaši bieži redzams stilizētas saules motīvs. Vai tas ir vienkārši dekoratīvs elements, vai arī nes sevī dziļāku simbolisku nozīmi?

mceu_7850194051758278579952.jpg

“Paraudzīsimies uz Ogres pilsētas un Latvijas valsts sākotni – laiku, kad pilsētvide vēl tikai veidojās. Iespējams, tieši šajās mazajās arhitektūras formās, kur saplūst praktiskais un simboliskais no pagātnes, meklējamas atbildes uz jautājumiem par to, vai pirms vairāk nekā simts gadiem dzimušais romantisms joprojām ir aktuāls,” stāsta muzeja pārstāvji.

25. septembrī plkst. 18.30 ikviens aicināts doties pastaigā kopā ar arhitektu, izstādes idejas autoru un kuratoru Zigmāru Jauju. Pastaigas laikā tiks iepazītas Strēlnieku prospekta apkaimes mazās arhitektūras formas – žogi, vārti, kā arī pašas vasarnīcas –, kas atklāj Ogres kā kūrortpilsētas veidošanās stāstu. Pieteikties var līdz 23. septembrim, aizpildot anketu muzeja “Facebook” lapā vai zvanot uz tālr. 65024345.

mceu_88574333141758278561399.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?