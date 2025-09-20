Izstādē un pastaigā iespēja iepazīt Ogres vēsturi caur žogu mazajām arhitektūras formām

Šie nelielie, bet izteiksmīgie arhitektūras elementi atklāj ornamentus, simbolus un rakstus, kas rotā betona stabus. Īpaši bieži redzams stilizētas saules motīvs. Vai tas ir vienkārši dekoratīvs elements, vai arī nes sevī dziļāku simbolisku nozīmi?
“Paraudzīsimies uz Ogres pilsētas un Latvijas valsts sākotni – laiku, kad pilsētvide vēl tikai veidojās. Iespējams, tieši šajās mazajās arhitektūras formās, kur saplūst praktiskais un simboliskais no pagātnes, meklējamas atbildes uz jautājumiem par to, vai pirms vairāk nekā simts gadiem dzimušais romantisms joprojām ir aktuāls,” stāsta muzeja pārstāvji.
25. septembrī plkst. 18.30 ikviens aicināts doties pastaigā kopā ar arhitektu, izstādes idejas autoru un kuratoru Zigmāru Jauju. Pastaigas laikā tiks iepazītas Strēlnieku prospekta apkaimes mazās arhitektūras formas – žogi, vārti, kā arī pašas vasarnīcas –, kas atklāj Ogres kā kūrortpilsētas veidošanās stāstu. Pieteikties var līdz 23. septembrim, aizpildot anketu muzeja “Facebook” lapā vai zvanot uz tālr. 65024345.