31. oktobrī
Plkst. 17.00 Ķeguma Tautas namā priecēs bubulīgākais pasākums gadā - maskošanās -, kad no mājas uz māju sāk staigāt lielāki un mazāki budēlīši.
Šajā vakarā:
- piesakies un tirgojies mazo ķiparu rudens velšu tirdziņā no plkst. 17.00;
- dodies Ķeguma Jauniešu domes organizētajā orientēšanās pasākumā pa Ķeguma pilsētu, apstaigājot tuvākus un tālākus ciemiņus;
- piedalies ikgadējā “Ķecerīgāko tērpu parādē” un palielies ar savu masku citiem.
- Un vakara noslēgumā - mazā disenīte.
Plkst. 18.00 Rembates Tautas nama zālē Rembates bibliotēka aicina uz dzejas un mūzikas kompozīciju "Rudens elēģija". Dzeja - Agrita Priedoliņa. Mūzika - duets "Sajūta" (Dace Priedoliņa, Inga Makare). Ieeja bez maksas.
1. novembrī
Plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē notiks tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" 65 gadu jubilejas izstādes “Saiva krāsu virpulī” atklāšana. Apvienojot tradīcijās balstītu meistarību un radošu skatījumu uz mūsdienu tekstilmākslu, “Saivas” audējas piedāvā iepazīt ar lielu mīlestību un rūpību radītos tērpus, aksesuārus un tekstilizstrādājums, kurus paredzēts lietot, nevis ielikt skapī. Izstāde bez maksas apskatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim sestdienās no 11.00 līdz 14.00. Pārējā laikā - iepriekš piesakoties pa tālr. 26313588 (Santa).
Plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā gaidāmas sarunas ar rakstnieku Arno Jundzi. Viņš ir autors vairākām bērnu un pieaugušo grāmatām, veido un vada dažādus kultūras raidījums televīzijā, ir redaktors, literatūras pētnieks un Latvijas Rakstnieku savienības vadītājs. Šogad pēc viņa romāna “Kristofers un Ēnu ordenis” motīviem tika uzņemta filma, turklāt daļa filmēšanas notika Ogres vidusskolā, ko savulaik autors pats ir absolvējis. Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.
2. novembrī
Plkst. 14.00 Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā paredzēta Andra Lindes gleznu izstādes atklāšana. Izstāde būs apskatāma no 2. līdz 28. novembrim. Tajā aplūkojami mākslinieka darbi, kuros atklājas Latvijas ainavu skaistums un gadalaiku noskaņas. Apmeklētāji aicināti baudīt mākslu un iedvesmoties no autora radošā skatījuma.
Biedrība “Ūsiņš L” īstenojusi projektu “Ota izkrāso novada robežas”, kura mērķis bija stiprināt novada kopienu caur mākslu, radošumu un sadarbību. No 25. oktobra līdz 25. novembrim Ogresgrīvas pusmuižas izstāžu zālē ikviens aicināts apmeklēt plenēra dalībnieku darbu izstādi. Savukārt 2. novembrī plkst. 14.00 notiks projekta noslēguma pasākums, kurā apmeklētāji varēs tikties ar plenēra dalībniekiem, dalīties iespaidos un uzzināt vairāk par darbu tapšanas aizkulisēm.
Plkst. 15.00 Ķeipenes Tautas namā notiks tikšanās ar aktrisi, runas pedagoģi, grāmatas autori Zani Daudziņu. Biļetes cena - 7 eiro. Būs arī iespēja iegādāties Z. Daudziņas grāmatu “Bērnudienas komunālajā”!
Ogres novada kapsētās paredzēti svecīšu vakari: plkst. 16.00 Lēdmanes kapos un Ķeguma pilsētas kapos un plkst. 17.00 Ogres kapos (Turkalnes ielā).