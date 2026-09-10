Izstādes Ogres novadā - ko apmeklēt un apskatīt?

Mākslinieces Dārtas Madaras Cielavas personālizstāde “Piederības” Ogres Vēstures un mākslas muzejā no līdz 27. septembrim. Izstādē tiek meklēta robeža starp personisko un publisko. Gleznas kļūst par vietu, kur saduras klusums un informācijas pārbagātība, atklājot, cik nosacīta un mainīga ir mūsu izpratne par privāto telpu mūsdienās. Darbu kopums veido refleksiju par sabiedrības struktūru, mūsu pielāgošanās mehānismiem, kolektīvo un individuālo spriedzi, radot savdabīgu laikmeta dokumentāciju. Projekta vadītājs: Elīna Cērpa. Radošā procesa mentors: Madara Kvēpa. Grafiskais dizains: Kristīne Martinova. Izstādē "MĀKSLA KUSTĪBĀ – VASARA OGRĒ" vienkopus skatāmi darbi, kas tapuši muzeja vasaras radošo darbnīcu ciklā.
Izstāde ir noslēgums septiņu mākslas darbnīcu programmai, kas no 8. jūlija līdz 19. augustam pulcēja bērnus un jauniešus, aicinot iepazīt dažādus mākslas veidus un radošās izpausmes formas profesionālu mākslinieku vadībā. Vasaras laikā dalībnieki izmēģināja batikas, radošās rakstīšanas, performances, tēlniecības, eļļas glezniecības, akrila glezniecības un abstraktās mākslas tehnikas, vienlaikus iepazīstot mākslinieku ikdienu, darba procesu un profesijas specifiku. Izstādē eksponētie darbi atspoguļo ne tikai apgūtās tehnikas, bet arī katra dalībnieka individuālo skatījumu, drosmi eksperimentēt un radošo izaugsmi. Tā ir iespēja ieraudzīt, kā dažādu jomu mākslinieku vadībā tapušas oriģinālas interpretācijas un personiski stāsti, kas pārtapuši vizuālos darbos. Darbnīcas vadīja modes dizainere Liena Subatiņa-Brazeviča, rakstniece Laura Ikauniece, performances māksliniece Māra Gaņģe, tēlnieks Oto Holgers Ozoliņš, gleznotāja Dārta Madara Cielava, monumentālās glezniecības māksliniece Ilze Krastiņa un vizuālās komunikācijas māksliniece Auce Biele. Izstāde veidojusies pakāpeniski visas vasaras garumā – līdz ar katru radošo darbnīcu tā papildināta ar jauniem darbiem, atspoguļojot dalībnieku radošo procesu un programmas attīstību. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama līdz 2026. gada 13. septembrim. Projekta vadība: Liena Subatiņa-Brazeviča. Grafiskais dizains: Kristīne Martinova. Sabiedriskās attiecības: Laura Tuča.
Līdz 18. septembrim Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē baudāma saulaina, vasarīga izstāde, kurā apkopoti labākie audzēkņu darbi no: šīs vasaras plenēra jeb Zaļās prakses; pagājušā mācību gada 2. pusgada; mākslas studijas. Izstāde atvērta darba dienās no pl. 11:00 līdz 19:00. Ieeja kā vienmēr bez maksas! Adrese: Brīvības iela 11, Ogre.Izstādes kuratores: Kristīne Jukmane, Kristīne Bicāne.
Gleznu izstāde "Sapņu ainavas" Jumpravas Kultūras namā. Augustā biedrība aicināja "viedumiešus" uz divām gleznošanas nodarbībām, lai kopā smeltos krāsu prieku un radītu, iepriecinot sevi un citus. Divas dienas Viedumietes ļāvās krāsu burvībai, radošumam un jauniem atklājumiem. Nebija viegli – prasīgā pasniedzēja neļāva atslābt, mudināja mēģināt, meklēt un nebaidīties no krāsām. Un rezultāts? Burvīgs! Katrai sava sapņu ainava, savs noskaņojums un savs stāsts.Izstāde tapusi projekta Nr. RADI-2026-2 ietvaros, kas saņēmis finansējumu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam”.
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljona izstāde - MANA LATVIJA MANA ATBILDĪBA Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē līdz 18. oktobrim.
Atzīmējot Zemessardzes 35.gadadienu, līdz 18. oktobrim Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē ir apskatāma Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljona izstāde - MANA LATVIJA MANA ATBILDĪBA. Šīs kanvas ir Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljona vēstures stāsts.Tas ir stāsts, kas caur daudzu cilvēku personīgās pieredzes prizmu attēlo bataljona attīstību un izaugsmi 35 gadu periodā. Tas ir stāsts par mūsu tautas spēku un vienotību saliedēties vienotam mērķim - aizsargāt savas valsts neatkarību. “Mūsu svētākais pienākums šo zemi mīlēt un sargāt, lai tā mūžīgi mūžos būtu un paliktu brīva latviešu zeme” A. GrīnsLai apskatītu izstādi, lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Ogres kultūras centra Klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 28312731 vai rakstot uz .
OMMS audzēkņu darbu izstāde līdz 18. septembrim. Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē baudāma saulaina, vasarīga izstāde, kurā apkopoti labākie audzēkņu darbi no: šīs vasaras plenēra jeb Zaļās prakses;pagājušā mācību gada 2. pusgada; mākslas studijas. Izstāde atvērta darba dienās no pl. 11:00 līdz 19:00. Ieeja kā vienmēr bez maksas! Adrese: Brīvības iela 11, Ogre. Izstādes kuratores: Kristīne Jukmane, Kristīne Bicāne.
Ogres Mūzikas un mākslas skolas Suntažu mākslas studijas audzēkņu Zaļās prakses un citi skaisti mākslas darbi Suntažu pils pagraba gaitenī. Izstāde skatāma līdz 30. oktobrim. Paldies skolotājai Mārai Mārtiņjānei-Kašei!
Ogres Mūzikas un mākslas skolas Ķeguma mākslas studijas audzēkņu Zaļās prakses darbi apkopoti izstādē Ķeguma Tautas namā. Paldies skolotājām - Baibai Bērziņai-Skrīverei un Zanei Raičenokai-Raišonokai!Izstādes kuratore - Kristīne Jukmane.
Mākslinieka Ulda Pētersona un Ievas Pētersones tēva un meitas kopizstāde "Klātbūtne". Skatāma Taurupes muižas klētī līdz 31. oktobrim.
Ogres Centrālajā bibliotēkā apskatāma OMMS mākslas jomas absolventu darbu izstāde. Līdz 1. oktobrim Ogres Centrālās bibliotēkas 1. un 2. stāva ātrijā apskatāma izstāde "Klusā daba". Izstādes autori – Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, mākslas jomas absolventi. Izstādē "Klusā daba" apskatāmi mākslas studiju noslēguma darbi, kas atklāj jauno mākslinieku individuālos rokrakstus un pasaules redzējumu. Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā.Ieeja – bez maksas.
Ikšķiles pilsētas bibliotēkā apskatāma Ineses Elizabetes Brimerbergas gleznu izstāde "Rozā lietus". Viss piedzimst no rīta. Kad atveras acis un ieelpojam jaunu dienu. Kad lietus lāses noglāsta mūsu skropstas, kad nebaidamies iekāpt peļķē un dejot lietū…kā bērnībā… Meklēt varavīksni un skaitīt tajā krāsas, atvērties skaistām domām un kādam uzsmaidītu tāpat vien. Un vasarā lietus ir īpašs… ROZĀ.