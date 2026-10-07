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Trešdiena, 7. oktobris, 2026 12:00

Izstādes oktobrī - Ko redzēt un apmeklēt Ogres novadā?

OgreNet/VisitOgre
Izstādes oktobrī - Ko redzēt un apmeklēt Ogres novadā?
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Trešdiena, 7. oktobris, 2026 12:00

Izstādes oktobrī - Ko redzēt un apmeklēt Ogres novadā?

OgreNet/VisitOgre

Rudens jau rit pilnā sparā. Daba visapkārt ir iekrāsojusies rudenīgos toņos un laiks aiz loga paliek vēsāks. Ogres novads piedāvā dažādas un daudzveidīgas izstādes, kuras aplūkot, ja laikapstākļi nelutina, vai nepieciešama iedvesa ģimenes brīvdienām.

1. Atzīmējot Zemessardzes 35.gadadienu, līdz 18. oktobrim Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē ir apskatāma Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljona izstāde - MANA LATVIJA  MANA ATBILDĪBA. 
Šīs kanvas ir Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljona vēstures stāsts. Tas ir stāsts, kas caur daudzu cilvēku personīgās pieredzes prizmu attēlo bataljona attīstību un izaugsmi 35 gadu periodā. Tas ir stāsts par mūsu tautas spēku un vienotību saliedēties vienotam mērķim - aizsargāt savas valsts neatkarību. “Mūsu svētākais pienākums šo zemi mīlēt un sargāt, lai tā mūžīgi mūžos būtu un paliktu brīva latviešu zeme” A. Grīns. Lai apskatītu izstādi, lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot Ogres kultūras centra Klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 28312731 vai rakstot uz 

2. Ogres Mūzikas un mākslas skolas Suntažu mākslas studijas audzēkņu Zaļās prakses un citi skaisti mākslas darbi skatāmi Suntažu pils pagraba gaitenī. Paldies skolotājai Mārai Mārtiņjānei-Kašei! 

3. Ogres Mūzikas un mākslas skolas Ķeguma mākslas studijas audzēkņu Zaļās prakses darbi apkopoti izstādē Ķeguma Tautas namā. Paldies skolotājām - Baibai Bērziņai-Skrīverei un Zanei Raičenokai-Raišonokai! Izstādes kuratore - Kristīne Jukmane.

4. Līdz 31. oktobrim Krapes pagasta ēkas izstāžu zālē apskatāma Guntas Šmidres dabas fotogrāfiju izstāde “Satikties skatienā ar nepieradināto”. Izstāde aicina tuvāk ielūkoties dabas pasaulē un sastapties ar tās nepieradināto skaistumu.

5. Madaras Rutkēvičas personālizstāde "Pēcstundas" Ogres Vēstures un mākslas muzejā līdz 27. decembrim. Izstāde, kas pievēršas autores personīgajai pieredzei Lēdmanes skolā, kurā viņa mācījās no 1998. līdz 2004. gadam.

6. Līdz 31. oktobrim Suntažu Kultūras namā skatāma Suntažu pieaugušo mākslas grupas ‘’Studija +’’ dalībnieces Ineses Gvelzes gleznu izstāde. 

7. Līdz 6. novembrim Tīnūžu Tautas namā Ikšķiles MMS 2025./2026. mācību gada absolventu darbu izstāde “No mūsu skatu punkta”.

8. Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē skatāma unikāla izstāde - bērnu mākslas darbu kolekcija no 74 mākslas skolām visā Latvijā! OMMS jau ceturto reizi rīkoja konkursu ciklā MEISTARI UN MĀCEKĻI ar mērķi atdzīvināt mūsdienu apmācības procesā Latvijas kultūras mantojumu. Šī gada tēma bija LAUKU SĒTA. Konkurss veltīts ievērojamā latviešu tēlnieka TEODORA ZAĻKALNA (1876-1982) 150 gadu jubilejai. Tā kā iesūtīto darbu skaits bija grandiozs (ap 600!!!), arī sagatavošanās vērtēšanai bija izaicinājums - darbi tika dalīti kategorijās un vecuma grupās. Gleznojumi un grafikas aizpildīja skolas 1. stāva zāli, bet telpiskie darbi aizņēma visu 2. stāva zāli.  Konkursa darbus vērtēja pieaicināti eksperti, kuri pārstāvēja dažādu paaudžu māksliniekus un pedagogus - Jānis Ziņgītis, Amanda Krūmiņa, Katrīna Laura Biksone, Oto Holgers Ozoliņš un Inguna Strazdiņa. Izstāde skatāma līdz 16. oktobrim darba dienās no pl. 11:00 līdz 19:00. Diemžēl pilnīgi visus iesūtītos darbus izstādē izlikt nebija iespējams. Ieeja bez maksas! Konkursa laureāti mīļi gaidīti uz svinīgo apbalvošanu 16. oktobrī pl. 12:00. OMMS izstāžu zālē (Brīvības iela 11, Ogre)! Konkursu organizēja Māra Mārtiņjāne-Kaše un Ieva Lāce, palīdzēja Simona Iranoviča un Daina Bramberga. Izstādes kuratores: Kristīne Bicāne, Kristīne Jukmane. 

9. No 2. oktobra līdz 31. oktobrim Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā Intas Putniņas - Cīrules radošo darbu Izstāde. Atklāšana un tikšanās ar mākslinieci notiks 2. oktobrī plkst. 16.00. Izstāde aplūkojama katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00. Citā laikā pieteikšanās pa tālruni 26545470. 
10. Madlienas kultūras namā no 1. oktobra līdz 7. decembrim apskatāma Iritas Galejas gleznu izstāde "Notvert gaismu".
11. Ogres Vēstures un mākslas muzejā9. oktobrī plkst. 16.00tiks atklāta starptautiskā laikmetīgās mākslas izstāde “Izelpa. Telpa”. Tā ir kā pulsējoša vide, kurā vienkopus satiekas, pārklājas un savijas pieredzes un kultūras stāsti. Tas ir kā dažādu balsu un mediju krustpunktu saiets, kurā katrs mākslinieks dalās ar savu unikālo naratīvu: no Īslandes ainavas skarbajām vibrācijām, novada pilskalnu pieredzēm un vēsturiskas koka arhitektūras atmiņām līdz dzimtas arheoloģijai un spēcīgiem sociālpolitiskiem manifestiem. Izstādes mērķis ir nodrošināt tiešu, dzīvīgu un nepastarpinātu telpu laikmetīgās mākslas meklējumiem un problēmu atspoguļojumiem ārpus lielajiem centriem. Esiet, elpojiet un ļaujieties telpai! Starptautiskā izstāde “Izelpa. Telpa”  apmeklētājiem būs pieejama no 2026. gada 9. oktobra līdz 2027. gada 9. janvārim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas. Izstādes kurators: Māris Grosbahs. Telpa: Oto Holgers Ozoliņš, Māris Grosbahs. Vizuālā identitāte: Anitra Eglīte – Poikāne. Komunikācijas: Laura Tuča. Tehniskais atbalsts: Guntars Andersons, Nils Miķelsons. Izstādes autori:  Aigars Bikše, Xiyao Chen & Julija Počiūtė, Daina Dieva, Rokas Dovydenas, Rimantas Milkintas, Kristine Mifsud, Oto Holgers Ozoliņš, Pauls Pudžs, Mykolas Sauka, Augustas Serapinas, Dārta Sidere,Elza Sīle, Skuja Braden.
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