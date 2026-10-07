Izstādes oktobrī - Ko redzēt un apmeklēt Ogres novadā?

2. Ogres Mūzikas un mākslas skolas Suntažu mākslas studijas audzēkņu Zaļās prakses un citi skaisti mākslas darbi skatāmi Suntažu pils pagraba gaitenī. Paldies skolotājai Mārai Mārtiņjānei-Kašei!
3. Ogres Mūzikas un mākslas skolas Ķeguma mākslas studijas audzēkņu Zaļās prakses darbi apkopoti izstādē Ķeguma Tautas namā. Paldies skolotājām - Baibai Bērziņai-Skrīverei un Zanei Raičenokai-Raišonokai! Izstādes kuratore - Kristīne Jukmane.
4. Līdz 31. oktobrim Krapes pagasta ēkas izstāžu zālē apskatāma Guntas Šmidres dabas fotogrāfiju izstāde “Satikties skatienā ar nepieradināto”. Izstāde aicina tuvāk ielūkoties dabas pasaulē un sastapties ar tās nepieradināto skaistumu.
5. Madaras Rutkēvičas personālizstāde "Pēcstundas" Ogres Vēstures un mākslas muzejā līdz 27. decembrim. Izstāde, kas pievēršas autores personīgajai pieredzei Lēdmanes skolā, kurā viņa mācījās no 1998. līdz 2004. gadam.
6. Līdz 31. oktobrim Suntažu Kultūras namā skatāma Suntažu pieaugušo mākslas grupas ‘’Studija +’’ dalībnieces Ineses Gvelzes gleznu izstāde.
7. Līdz 6. novembrim Tīnūžu Tautas namā Ikšķiles MMS 2025./2026. mācību gada absolventu darbu izstāde “No mūsu skatu punkta”.
8. Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē skatāma unikāla izstāde - bērnu mākslas darbu kolekcija no 74 mākslas skolām visā Latvijā! OMMS jau ceturto reizi rīkoja konkursu ciklā MEISTARI UN MĀCEKĻI ar mērķi atdzīvināt mūsdienu apmācības procesā Latvijas kultūras mantojumu. Šī gada tēma bija LAUKU SĒTA. Konkurss veltīts ievērojamā latviešu tēlnieka TEODORA ZAĻKALNA (1876-1982) 150 gadu jubilejai. Tā kā iesūtīto darbu skaits bija grandiozs (ap 600!!!), arī sagatavošanās vērtēšanai bija izaicinājums - darbi tika dalīti kategorijās un vecuma grupās. Gleznojumi un grafikas aizpildīja skolas 1. stāva zāli, bet telpiskie darbi aizņēma visu 2. stāva zāli. Konkursa darbus vērtēja pieaicināti eksperti, kuri pārstāvēja dažādu paaudžu māksliniekus un pedagogus - Jānis Ziņgītis, Amanda Krūmiņa, Katrīna Laura Biksone, Oto Holgers Ozoliņš un Inguna Strazdiņa. Izstāde skatāma līdz 16. oktobrim darba dienās no pl. 11:00 līdz 19:00. Diemžēl pilnīgi visus iesūtītos darbus izstādē izlikt nebija iespējams. Ieeja bez maksas! Konkursa laureāti mīļi gaidīti uz svinīgo apbalvošanu 16. oktobrī pl. 12:00. OMMS izstāžu zālē (Brīvības iela 11, Ogre)! Konkursu organizēja Māra Mārtiņjāne-Kaše un Ieva Lāce, palīdzēja Simona Iranoviča un Daina Bramberga. Izstādes kuratores: Kristīne Bicāne, Kristīne Jukmane.