"Ik pavasari gājputni velta daudz laika un enerģijas ne vien tūkstošiem kilometru tāliem pārlidojumiem, bet arī ligzdas vīšanai, olu dēšanai un perēšanai, mazuļu aprūpei un barošanai. Nenoliedzami, ir aizraujoši, ja pagalmā vai pilsētas parkā ieraugām putna ligzdu. Taču jāpatur prātā, ja vēlamies rūpēties par putniem un ligzdu nosargāt, tā jāatstāj putnu ziņā, mierā un drošībā, vērojot tikai no attāluma," skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Agnis Bušs.
1. Ja patīk putni, netraucē to dzīvi
Ja cilvēks pienāk ligzdai pārāk tuvu, tas var iztraucēt un aizbiedēt ligzdojošos putnus, atstājot olas vai mazuļus bez vecākiem. Pieaugušo putnu uztraukums nodod ligzdas atrašanās vietu iespējamiem postītājiem. Ir vērts iegaumēt ligzdas atrašanās vietu, netuvoties tai ligzdošanas laikā, tā vietā vērojot ligzdā notiekošo ar binokli.
2. Ļauj dārzam augt
Koki, krūmi un citi augi dārzā ir piemērotas vietas, kur putns var paslēpt savu ligzdu. Ieteicams nepļaut un necirpt šos augus kā iespējamās ligzdošanas vietas no marta līdz jūlijam, kas ir aktīvākais putnu ligzdošanas periods Latvijā.
3. Turi mīļdzīvnieku telpās
Pat vismīlīgākais kaķis var kļūt par aukstasinīgu mednieku, kad nokļūst ārpus mājas. Tā kā mājdzīvnieki nav dabiska ekosistēmas sastāvdaļa, tiem var būt postoša ietekme uz dārza putnu populācijām – īpaši uz tiem putniem, kas ligzdo uz zemes vai tuvu tai. Ja iespējams, jānodrošina kaķa uzturēšanās telpās vai kaķim paredzētā āra teritorijā, kas ir norobežota. Arī sunim ieteicams būt pavadā vietās, kur putni mēdz ligzdot uz zemes.
4. Uzstādi drošu putnu būri (šeit:)
Putnu būris ir lieliska gatavā mājvieta putnam. Lai pasargātu putnus no plēsējiem, pie būra ieejas, zem skrejas ieteicams ierīkot laipiņu. Vērtīgs ir arī būrīša jumta pagarinājums, kas atvaira ienaidnieka uzbrukumu no augšpuses. Putnu būri ieteicams izvietot vismaz trīs metru augstumā no zemes un nostāk no lietām, pa kurām plēsēji var uzrāpties. Arī putnu būra uzstādīšana uz gluda metāla stieņa būs putnam drošāks risinājums, nekā koka stabs, kurš ir ērts ienaidniekiem, jo asie nagi ļauj tiem uzrāpties līdz pat putnu būrim.
5. Uzraugi ligzdu drošību
Ligzdas postīšana ir likuma pārkāpums. Ja kāds no ligzdas zog olas vai putnēnus vai ja tuvējā apkaimē tiek iznīcināta svarīga ligzdošanas vieta, par to ir jāinformē Dabas aizsardzības pārvalde.
6. Atbalsti dabas aizsardzību
Dabas aizsardzības organizācijas, piemēram, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, darbojas, lai aizsargātu svarīgākas putnu ligzdošanas vietas. Kļūstot par šādu organizāciju biedriem, ziedojot, veicot brīvprātīgo darbu vai stāstot citiem par dabas aizsardzības nozīmi cilvēka dzīvē, var palīdzēt nodrošināt tādus apstākļus putniem, lai tos varētu vērot arī nākamās paaudzes. Lai palīdzētu apzināt izmaiņas gājputnu populācijās, bērni un jaunieši aicināti reģistrēt savus gājputnu – baltā stārķa, bezdelīgas, svīres, dzeguzes, krastu čurkstes – novērojumus starptautiskās programmas “Dzīvais pavasaris” vietnē šeit: , vēstot arī pārējo valstu dalībniekiem par to, cik un kādi gājputni un kuros novados novēroti Latvijā. Savukārt pārējo putnu sugu novērojumus, neatkarīgi no gadalaika, ikviens aicināts reģistrēt dabas novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv.
"Dzīvais pavasaris" ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir rosināt bērnos interesi par putniem un to aizsardzību, ļaujot piedzīvot putnu migrācijas burvību pašu acīm. Tas ir aicinājums bērniem, viņu ģimenēm, draugiem, skolotājiem vairāk nekā 50 valstīs Eiropā, Āzijā un Āfrikā ziņot par 7 gājputnu sugu – baltā stārķa, bezdelīgas, svīres, dzeguzes, bišu dzeņa, krastu čurkstes un smilšu tārtiņa – novērojumiem šeit: . Programmas 2021. gada tēma ir putnu ligzdu drošība.
Projektu vienpadsmito gadu koordinē starptautiskā dabas aizsardzības organizāciju savienība "BirdLife International", ko Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Projekta īstenošanu jau trešo gadu finansiāli atbalsta "BirdLife International" sadarbības partneris – starptautiskais uzņēmums "HeidelbergCement". Plašāk: www.springalive.net.
Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotā projekta "Dzīvais pavasaris" koordinatore Latvijā