Jāņu nedēļā Latvijas Televīzijā – latviešu kino klasika un dokumentālo filmu pirmizrādes

Piektdien, 23. jūnijā, plkst. 09.00 LTV1 – komēdija “Ūdensbumba resnajam runcim” (2004, rež. Varis Brasla), plkst. 12.55 LTV1 – komiska melodrāma “Mans draugs – nenopietns cilvēks” (1975, rež. Jānis Streičs), plkst. 14.35 LTV1 – Nacionālā teātra izrāde Druvienā “Skroderdienas Silmačos” (1986. gads), bet plkst. 18.40 LTV1 – komēdija “Īsa pamācība mīlēšanā” (1982, rež. Imants Krenbergs).



Plkst. 20.45 LTV1 – raidījums “Latvijas Sirdsdziesma” līgos kopā ar skatītājiem, kas šogad ar dziesmu kladēm un piknika groziņu lustīgo Līgo svētku sajūtu brauks meklēt uz Kurzemes pusi. Talkā ar savām dziesmu grāmatām nāks arī Latvijas jestrākais ballīšu mūziķis Mārtiņš Bergmanis, kad līdz ar viņu kopā varēs apdziedāt kaimiņus, meklēt jaunas svētku dziesmas, atcerēties latviešu populārās estrādes melodijas un, protams, skanīgākās tautasdziesmas.



Plkst. 22.05 LTV1 Latvijas kinovēstures fenomens – mākslas filma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (1981, rež. Jānis Streičs). Sadzīves komēdija, kas vairākkārt atzīta par visu laiku labāko latviešu filmu, joprojām ir neatņemama vasaras saulgriežu vērtība televīzijas programmā. Filma papildinājusi latviešu tautas mūsdienu folkloru ar virkni izteicienu un dialogu. Lomās: Lilita Bērziņa, Uldis Dumpis, Olga Dreģe, Gundars Āboliņš, Baiba Indriksone, Diāna Zande, Boļeslavs Ružs, Līga Liepiņa, Romualds Ancāns, Anna Putniņa, Tālivaldis Āboliņš, Ēvalds Valters u.c.



Sestdien, 24. jūnijā, plkst. 13.40 LTV1 mākslas filma “Vella kalpi” (1970, rež. Aleksandrs Leimanis), plkst. 15.00 LTV1 – mākslas filma “Vella kalpi Vella dzirnavās” (1972, rež. Aleksandrs Leimanis), plkst. 16.30 LTV1 – “Melnā vēža spīlēs” (1975, rež. Aleksandrs Leimanis), bet plkst. 20.25 LTV1 – “Latviešu godi. Jāņi”, kur kopā ar skatītājiem savas ģimenes tradīcijas veidos Florenču-Vīksnu pāris. Ieva un Oskars kopā ar savu mazo dēlu Leonardu dosies ciemos uz Iecavu pie Kristīnes Kareles un folkloras kopas “Tarkšķi”, lai saprastu, kas latviešiem ir vasaras saulgrieži kopējā dzīves ritumā, kāpēc šajā dienā kur jāņugunis, pin vainagus un pušķo sētu un kādēļ tik svarīgi sagaidīt saulīti uzlecam.



Plkst. 21.10 LTV1 dokumentālās filmas “Aija. Filmas arheoloģija” (2023) pirmizrāde. Filmas radošo komandu veido režisore Agita Cāne-Ķīle, scenārija autore Daira Āboliņa, operators–inscenētājs Edgars Bite. Latvijas kino vēsturei veltītais pētnieciskais dokumentālo filmu cikls “Filmas arheoloģija” atklās režisora Vara Braslas mazāk zināmo šķautni. Varis Brasla ir joprojām nepārspēts piesātinātas melodrāmas meistars. Cilvēki viņa filmās ir tik trausli un stipri. Mīlētāju kaislības ir sirds un dvēseles iekšienē vērstas, tādēļ aktieris ir ļoti cienījams un spēcīgs aspekts, lai pētītu filmu “Aija”. Uz Jāņa lomu līdz pēdējai filmas provju apspriešanas sēdei pretendēja trīs jauni aktieri: Gunārs Dālmanis, Helmuts Kalniņš un Juris Žagars. Uz pieviltās Ieviņas lomu pretendēja aktrises Aīda Ozoliņa, Inga Aizbalte un jaunā flautiste Dita Krenberga. Uz Aijas grēcīgā mīlnieka Aizupju Jura lomu tika provēti divi aktieri: Mārtiņš Vērdiņš un Andris Bērziņš. Aijas lomai bija tikai viena kandidāte – aktrise Zane Jančevska, kura par šo lomu saņēma balvu “Lielais Kristaps”. Ko Aijas tēlā Zane Jančevska pārmantoja no latviešu kino pirmās “Aijas” Dzidras Ritenbergas? Vai ir iespējami “laika tilti”: Zane Jančevska un Marta Lovisa Jančevska? Uzreiz pēc dokumentālās filmas plkst. 22.05 LTV1 – mākslas filmas “Aija” 1. un 2. sērija.



Svētdien, 25. jūnijā, plkst. 13.00 dokumentālās filmas “Marga Tetere-Valdmane” (2022, autori: Jurģis Kreilis, Lelde Sāmite) televīzijas pirmizrāde, kas vēsta par teātra personību un režisori Margu Teteri-Valdmani. Stāsts par patiesu mīlestību pret darbu un teātri, par vērtībām un latviskumu, ko viņa nesa un mācīja, par dzīvēm, ko viņa ietekmēja, par Ikšķili. Brīnišķīgs lidojums Margas Teteres-Valdmanes skolnieku, draugu un līdzgaitnieku atmiņās, kā arī vēsturiskajos notikumos. Filma veltīta Margas Teteres-Valdmanes 110 gadu jubilejai.





Vakara izskaņā plkst. 22.05 LTV1 komēdijdrāma Blakus (2019, rež. Alise Zariņa), kur filmas varoņi Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem kaimiņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš no brūkošas laulības. Abi ir jauni, talantīgi un apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem, un abi nezina, ko iesākt ar savu dzīvi. Varbūt tāpēc viņu kopīgais izbrauciens pārvēršas par savādu, brīžiem komisku un brīžiem sarežģītu ceļojumu cauri attiecībām trīs gadu garumā. Lomās: Anta Aizupe, Āris Matesovičs, Ģirts Jakovļevs, Jānis Sniķers, Uldis Sniķers, Ivars Krasts, Gatis Maliks, Marta Grigale u.c.