“Akcija notiek laika posmā no 28. līdz 30. janvārim, novērotājam brīvi izvēloties vienu stundu dienas gaišajā laikā, kuras laikā nepārtraukti tiek vēroti putni. Tas var būt dārzs, barotava, parks vai pat kapsēta – jebkura neliela vieta, kur uzturas putni. Svarīgākais – informēt Latvijas Ornitoloģijas biedrību par rezultātiem, lai varētu apkopot kopā paveikto. Šī ir arī laba iespēja iemācīties tās putnu sugas, kas sastopamas novērotāja dzīvesvietas apkārtnē,” norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Andris Dekants.
Vēlamais novērojumu ziņošanas veids ir portāls Dabasdati.lv, kurā teju 15 gadu laikā apkopoti jau vairāk kā miljons Latvijas putnu novērojumu.
Lai piedalītos, jāizvēlas vieta un stunda un jāziņo novērojumi portālā Dabasdati.lv. Tajos pašos datumos pēc vienotas metodikas putnus skaitīs gan kaimiņvalstīs, gan citviet Eiropā.
Dalības noteikumi:
1)Jāizvēlas labi pārredzama putnu vērošanas vieta dārzā, parkā vai kapsētā– vislabāk putnu barotavas vai putnu barošanās vietas tuvumā. Putnus var vērot arī no iekštelpām (piemēram, novērojot putnu barotavu). Vērojot putnus, drīkst pārvienoties, izmantot binokli vai fotoaparātu.
2)Ja putni tiek vēroti, piemēram, parkā vai kapsētā, tad no šīs teritorijas jāizvēlas tik liela teritorija, lai tā novērotājam visu laiku būtu labi pārskatāma. Ja putni tiek vēroti dārzā, tad skaitīšanas teritorija atbilst dārza izmēram.
3)2022. gada 28., 29. vai 30. janvārī jāizvēlas precīzi viena stunda diennakts gaišajā laikā, kuras laikā bez pārtraukumiem iespējams vērot putnus.
4)Katra konstatētā putna suga jāatzīmē tikai vienu reizi un jāpieraksta tās lielākais skaits, kas vienlaikus šai sugai redzēts vienviet. Jāizvairās skaitīt (piemēram, barotavā) dažādos laikos redzētos vienas sugas putnus kopā, jo citādi vairākkārt tiek pieskaitīts viens un tas pats putns. Akcijā netiek skaitītie tie putni, kas pārlido pāri vai palido garām novērošanas vietai, bet tur neapstājas.
5)Par novērojumiem jāziņo dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv, pievienojot tos tāpat kā jebkuru citu novērojumu (visiem novērojumiem norādot vienādu sākuma un beigu laiku – vienu stundu). Novērojumus var ziņot arī, veidojot pilno sarakstu mobilajā lietotnē Dabasdati.lv, saraksta nosaukumā norādot “Ziņo par putniem dārzā”.
6)Ja putna sugu nav iespējams uzreiz noteikt, tad portālā Dabasdati.lv tas ziņojams kā "Putns (nenoteikts)" un, ja iespējams, pievienojiet fotoattēlu, balsi vai video! Šajā gadījumā novērojuma kvalitātei ir liela nozīme.
7)Putni nav obligāti jāvēro apaļā stundā, piemēram, no plkst. 08.00 līdz plkst. 09.00, bet vienas stundas periodā, piemēram, no plkst. 08.07 līdz plkst. 09.07.
8)Vienā un tajā pašā vietā drīkst skaitīt tikai vienu reizi trīs dienu laikā. Vairākkārtīga skaitīšana vienā vietā sagroza datus, jo tiks uzskaitīti vieni un tie paši putni. Otro, trešo vai ceturto reizi putnus drīkst skaitīt tikai citā vietā.
9)Arī nulle ir rezultāts. Šīs nav sacensības par novērot putnu skaitu. Akcijas mērķis ir noskaidrot, cik un kādi putni ziemas laikā sastopami apdzīvotās vietās.
10) Piedalīties var ikviens, kurš pazīst putnus vai vēlas iemācīties tos labāk atpazīt.
Akcijas laikā no 2021. gada 29. līdz 31. janvārim Latvijā 280 putnu barošanās vietās saskaitīti 9838 putni, pārstāvot 53 putnu sugas.
Akcijas mērķis ir saskaitīt putnus dārzā vai pie putnu barotavas, ziņojot par tiem dabas novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē Dabasadati.lv. Ideja par akciju "Ziņo par putniem dārzā" aizgūta no Lielbritānijas, kur putnus dārzos ziemā skaita kopš 1979. gada. Akcija Latvijā norisinās jau sesto gadu, vienlaikus ar šādu pašu aktivitāti kaimiņvalstīs un citviet Eiropā.
Akcija tiek rīkota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste