- No 7. līdz 31. janvārim Ogres Centrālās bibliotēkas 1. un 2. stāva ātrijā apskatāma mākslinieces Inetas Pētersones personālizstāde "Gaismas puse". Ineta Pētersone jau no bērnības sevi atceras kā radošu personību, mākslinieciska izpausme vienmēr bijusi klātesoša viņas dzīvē līdzās citām nodarbēm. Dzimusi un augusi Rīgā, šobrīd Ineta ar ģimeni dzīvo Ikšķilē, netālu no Daugavas, un ir ļoti iemīļojusi šo pilsētu, kā arī Ogres Zilos kalnus. Māksliniece izglītību ieguvusi Rīgas Amatniecības vidusskolā, kā arī absolvējusi uzņēmējdarbības bakalaura studijas ar novirzienu kultūrā un mākslā, apmeklējusi arī mākslas studijas Ogrē un Ikšķilē un īpaši iemīļojusi eļļas glezniecību. "Mani ļoti iedvesmo daba – būšana tajā, tās vērošana, saules gaisma un dabas ritējuma nianses,” saka pati Ineta. Kopš 2020. gada Inetai ir sava gleznošanas studija Ogrē, kur viņa vada individuālas un nelielu grupu mākslas nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Šajā izstādē apskatāmi arī Inetas Pētersones bērnu mākslas studijas “Krāsainie brīnumi” audzēkņu darbi. Izstāde apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas darba laikā. Ieeja – bez maksas.
- Līdz 1. februārim Taurupes muižas klētī skatāma gleznotāja Valda Kaprāļa personālizstāde, ko rīko Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Taurupes muižas klēti. Kaprālis ir pazīstams kā ainavists un kluso dabu gleznotājs. Viņa eļļas darbos daba iegūst simbolisku nozīmi, bet arī viņa dziļo saikni ar ainavu un vidi, kurā viņš dzīvo un strādā.
- Līdz 30. janvārim Suntažu Kultūras namā apskatāma mākslinieka Andra Lindes gleznu izstāde.
- Ogres Vēstures un mākslas muzejā apskatāma izstāde “Ģeoprocesi” – multidisciplinārs mākslas un pētniecības projekts, kas caur vizuāliem un telpiskiem stāstiem pēta Ogres novada ainavas, to vēsturiskos slāņus un cilvēka ietekmi uz dabu. Muzeja stratēģija paredz arvien konsekventāku ekoloģisko un vides tematiku iekļaušanu izstāžu programmā, rosinot skatītājus pievērsties cilvēka un dabas savstarpējās mijiedarbības jautājumiem. Izstādes koncepcijas autore ir multidisciplināra dizainere un vides komunikācijas pētniece Mg. Art. Ance Janevica, kurai ir cieša saikne ar Ikšķili un Ķegumu. Viņas maģistra disertācija bija veltīta vides komunikācijas izaicinājumiem, analizējot sabiedrības attieksmi un dizaina lomu vides problēmu risināšanā. A. Janevicas darbi ir guvuši atzinību starptautiskā mērogā un tikuši izstādīti tādās valstīs kā Nīderlandē, Vācijā, Beļģijā, Taivānā, Ķīnā, Apvienotā Karalistē un Latvijā. “Ģeoprocesi” ir viņas pirmā veidotā izstāde. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 5. decembra līdz 2026. gada 1. martam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
- Ikšķiles daudzfunkcionālā centra izstāžu zālē atklāta Latvijas Floristu apvienības veidotā izstāde “Eksperimentālie Ziemassvētki”, kas piedāvā radošu un neierastu skatījumu uz Ziemassvētku floristiku. Ekspozīcijā apvienotas instalācijas un kompozīcijas, kurās tradicionālie materiāli sastopas ar mūsdienīgām, eksperimentālām formām.Izstāde apskatāma līdz 2026. gada 10. janvārim Ikšķiles pilsētas bibliotēkas darba laikā.
Foto kluba “Ogre” izstāde “Ziemas stāsti”. Izstāde “Ziemas stāsti” aicina iejusties sniegotās Latvijas ainavās un iepazīt Latgales daudzveidību. 2025.gada februārī ap 70 Latvijas fotogrāfi satikās Rēzeknes novadā Dricānos, lai iepazītu un fotografētu cilvēkus, notikumus un savdabīgo novada kultūrvēsturisko vidi. Starp viņiem bija arī vairāki foto kluba “Ogre” autori. Notikumiem piesātinātas vienas dienas laikā fotogrāfi apmeklēja astoņus Rēzeknes novada pagastus. Fotogrāfijās tvertas tradicionālas Meteņu svinības un izbraukumi zirgu kamanās, Lubānas ezera apkārtne, dievnami un vietējie cilvēki. Iepriekš neplānoti vairākās fotogrāfijās redzami zirgi ziemā, simboliski sagaidot jauno- zirga gadu. Izstāde notiek līdz februāra beigām Ogres Centrālās bibliotēkas Kafijas namiņā un apskatāma bez maksas tās darba laikā. Izstādes izveidi atbalsta Ogres novada pašvaldība.
No 5. janvāra līdz 23. janvārim Ķeipenes Mākslas telpā apskatāma Rīgas Stila un modes tehnikuma audzēknes, topošās fotogrāfes Sanijas Līvas Daugavietes noslēguma darba izstāde “Dzīve ārpus mājām”. Izstāde ir personisks un vizuāls stāsts par pāreju no klusās lauku vides uz pilsētas dinamiku, par pirmajām bailēm, apjukumu un pakāpenisku ieaugšanu Rīgas vidē. Fotogrāfijās autore atklāj savu skatījumu uz pilsētvidi, tās ritmu un sajūtām, kas rodas, atrodot savu vietu plašākā pasaulē ārpus mājām. Izstāde tapusi kvalifikācijas “Fotogrāfs” ietvaros, moduļa “Foto projekta veidošana” noslēgumā. Izstādes kuratore – Linda Ratuta.
Ingas Cīrules lielformāta mandalu gleznu izstāde “Harmonijas daudzpunkti” Tīnūžu Tautas namā. Tīnūžu pagasta bibliotēka aicina apmeklēt mākslinieces Ingas Cīrules lielformāta mandalu gleznu izstādi “Harmonijas daudzpunkti” Tīnūžu Tautas nama Mazajā zālē. Izstāde piedāvā iegrimt krāsu, formu un simbolu pasaulē, kur mandalas atklāj iekšējo harmoniju, mieru un radošo enerģiju. Izstāde aplūkojama līdz 30. janvārim.
- 10. janvārī plkst. 15:00 Ogres Vēstures un mākslas muzeja 2.stāvā tiks atklāta mākslinieka Modra Brasliņa zīmējumu izstāde “Divi”, kurā portrets atklājas kā vizuāla prakse cilvēka apziņas un bezapziņas robežzonu izpētē. Izstāde piedāvā vairāk nekā 20 melnbaltus zīmējumus, kas tapuši ar minimāliem izteiksmes līdzekļiem – papīru un zīmuli. Izstāde “Divi” aktualizē portretu nevis kā ārējās līdzības fiksāciju, bet kā procesu, kas atsedz spriedzi starp redzamo un neredzamo, starp apziņas virskārtu un dziļākajiem psihes slāņiem. Modra Brasliņa zīmējumu sērija aptver gan māksliniekam personiski tuvus, gan distancētākus modeļus, priekšplānā izvirzot psiholoģisku un eksistenciālu skatījumu. Šķiet, ka Brasliņš domā attēlos, kurus veido zīmēšanas procesā, kamēr lielākā daļa no mums domā vārdos. Atšķirībā no verbālās domāšanas, kas strukturē pieredzi lineārās, loģiskās secībās, attēliskā domāšana saglabā saikni ar arhaiskākiem uztveres mehānismiem, kuros laiks un nozīme nav pakļauti racionālai hierarhijai. Šajā kontekstā zīmējums kļūst par mediju, kurā laiks izplešas daudzdimensionāli - tas ir gan lineārs un mērāms, gan laterāls, recesīvs un vertikāls, atklājot pieredzi kā nepārtrauktu, bezgalīgu procesu. Izstādes nosaukums “Divi” iezīmē duālismu, kas caurvij visu ekspozīciju: apziņa un bezapziņa, skatītājs un attēls, klātbūtne un distance, ārējais un iekšējais. Šis dalījums nav statisks tas pastāv kā dinamiska spriedze, kurā katrs portrets vienlaikus darbojas kā atspulgs un kā spogulis. Modris Brasliņš absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas A. Naumova un K. Zariņa gleznošanas meistardarbnīcu. Piedalījies vairākās starptautiskās zīmēšanas biennālēs Indijā, Šveicē un Čehijā, kā arī aktīvi iesaistījies Latvijas laikmetīgās mākslas procesos. Bijis žurnāla "Rīgas Laiks" mākslinieks, saņēmis vairākas balvas, tostarp atzinību starptautiskajā zīmēšanas biennālē Indijā un Latvijas Grāmatu izdevēju asociācijas konkursā “Zelta ābele". Modris Brasliņš dzīvo un strādā Ogrē.