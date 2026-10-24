Sestdiena, 24.10.2026 14:10
Modrīte, Mudrīte, Renāte
Sestdiena, 24.10.2026 14:10
Modrīte, Mudrīte, Renāte
Sestdiena, 24. oktobris, 2026 10:55

Jau 18. reizi notiks fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”

Dace Voitkeviča, foto kluba “Ogre” vadītāja
Jau 18. reizi notiks fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”
Foto: Ogres novads
Sestdiena, 24. oktobris, 2026 10:55

Jau 18. reizi notiks fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”

Dace Voitkeviča, foto kluba “Ogre” vadītāja

31. oktobrī no plkst. 11.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks starptautiskais fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”. Pasākums notiek jau 18.gadu un ir viens no lielākajiem fotogrāfijas notikumiem Latvijā.

Simpozijs ir veltīts fotogrāfijai, tas iepazīstina ar mūsdienu autoriem un vēsturi, veicina informācijas un pieredzes apmaiņu. Egons Spuris (1931-1990) ir izcils latviešu fotogrāfs, kura darbi ir iekļauti Latvijas Kultūras kanonā.Viņš bija ilggadējs foto kluba “Ogre” vadītājs. Viņa draugi fotogrāfi Andrejs Grants, Inta Ruka, Vitauts Mihalovskis un kuratore Irēna Bužinska aizsāka šo pasākumu 2008.gadā, atceroties ne tikai sasniegumus mākslā, bet arī viņa cilvēciskās vērtības.

Šogad simpozijā uzstāsies Latvijas fotogrāfi Māra Brašmane un Haralds Vecvagars, no Lietuvas Tads Kazakevičs. Dace Voitkeviča stāstīs par vienu no simpozija dibinātājiem fotogrāfu Vitautu Mihalovski (1946-2020). Anita Trušele iepazīstinās ar Latvijas Nacionālā arhīva digitālo krātuvi “Redzi, dzirdi Latviju!”, kas šogad svin 10 gadus. 

“Egona Spura ceļš” notiek vairākkārt godalgotajā lielākajā publiskajā koka ēkā Baltijā- Ogres Centrālajā bibliotēkā. Tajā apskatāmas arī foto kluba “Ogre” izstādes. 

Simpozijs paredzēts plašam skatītāju lokam no iesācējiem līdz profesionāļiem; visiem, kam interesē fotogrāfija un māksla. Ieeja bez maksas. Pasākumus atbalsta Ogres novada pašvaldība. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.