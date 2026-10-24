Jau 18. reizi notiks fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”

Simpozijs ir veltīts fotogrāfijai, tas iepazīstina ar mūsdienu autoriem un vēsturi, veicina informācijas un pieredzes apmaiņu. Egons Spuris (1931-1990) ir izcils latviešu fotogrāfs, kura darbi ir iekļauti Latvijas Kultūras kanonā.Viņš bija ilggadējs foto kluba “Ogre” vadītājs. Viņa draugi fotogrāfi Andrejs Grants, Inta Ruka, Vitauts Mihalovskis un kuratore Irēna Bužinska aizsāka šo pasākumu 2008.gadā, atceroties ne tikai sasniegumus mākslā, bet arī viņa cilvēciskās vērtības.
Šogad simpozijā uzstāsies Latvijas fotogrāfi Māra Brašmane un Haralds Vecvagars, no Lietuvas Tads Kazakevičs. Dace Voitkeviča stāstīs par vienu no simpozija dibinātājiem fotogrāfu Vitautu Mihalovski (1946-2020). Anita Trušele iepazīstinās ar Latvijas Nacionālā arhīva digitālo krātuvi “Redzi, dzirdi Latviju!”, kas šogad svin 10 gadus.
“Egona Spura ceļš” notiek vairākkārt godalgotajā lielākajā publiskajā koka ēkā Baltijā- Ogres Centrālajā bibliotēkā. Tajā apskatāmas arī foto kluba “Ogre” izstādes.
Simpozijs paredzēts plašam skatītāju lokam no iesācējiem līdz profesionāļiem; visiem, kam interesē fotogrāfija un māksla. Ieeja bez maksas. Pasākumus atbalsta Ogres novada pašvaldība.