Nāc jau no 20:00 satikties, aprunāties, baudīt kopā būšanu un iepazīt "Mēnesnīcu"!
Biļetes iespējams iegādāties mājaslapā menesnica.lv. Klientiem ar Ogrēnieša karti pieejama atlaide koncerta apmeklējumam.
Apmeklētāji tiek aicināti ņemt līdzi savus sēžamos, saliekamus krēslus vai piknika segas ērtākai koncerta baudīšanai.
Lietus gadījumā nojume klausītājiem netiek nodrošināta, tādēļ aicinam parūpēties par laika apstākļiem piemērotu apģērbu un aksesuāriem.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) apmeklējums bez maksas.