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Trešdiena, 1. jūlijs, 2026 13:01

Jau šīs nedēļas nogalē Turkalnē īpašā atmosfērā norisināsies rokgrupas "Laika Suns" koncerts

OgreNet
Jau šīs nedēļas nogalē Turkalnē īpašā atmosfērā norisināsies rokgrupas "Laika Suns" koncerts
Publicitātes foto
Trešdiena, 1. jūlijs, 2026 13:01

Jau šīs nedēļas nogalē Turkalnē īpašā atmosfērā norisināsies rokgrupas "Laika Suns" koncerts

OgreNet

Rokgrupa "Laika Suns" aicina uz īpašu koncertpieredzi "Mēnesnīcā" 4. jūlijā pulksten 21:00 Turkalnē. Tuvāk dabai. Tuvāk viens otram. Šis nebūs ierasts grupas koncerts, bet transformējoša pieredze. Kad skaņdarbu garumiem pazūd nozīme, rokmūzika pārtop plūstošās skaņu ainavās un atmosfēriskās dejās. Vienā ritmā, vienā elpā visi kopā ieslīdēs no saulrieta "Mēnesnīcā".

Nāc jau no 20:00 satikties, aprunāties, baudīt kopā būšanu un iepazīt "Mēnesnīcu"!

Biļetes iespējams iegādāties mājaslapā menesnica.lv. Klientiem ar Ogrēnieša karti pieejama atlaide koncerta apmeklējumam.

Apmeklētāji tiek aicināti ņemt līdzi savus sēžamos, saliekamus krēslus vai piknika segas ērtākai koncerta baudīšanai.

Lietus gadījumā nojume klausītājiem netiek nodrošināta, tādēļ aicinam parūpēties par laika apstākļiem piemērotu apģērbu un aksesuāriem.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) apmeklējums bez maksas.

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