Jau šajā nedēļas nogalē uz Ogres novada Kultūras centra Lielās zāles skatuves skatītāji aicināti ielūkoties raidījuma DZĪVĀ SKAUVE OGRĒ 2 filmēšanas aizkulisēs un baudīt muzikālus priekšnesumus pašmāju mūziķu izpildījumā.

17. septembrī 19.00
GrupaPETERSONS BAND

18. septembrī 13.00
GrupaCREDO

18. septembrī 18.00 (pārcelts uz 20.novembri 18.00)
DziedātājaPatrisha

19. septembrī 13.00
Dziedātāja Antra Stafecka

19. septembrī 18.00
Pianists Andrejs Osokins

Biļetes uz DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 filmēšanām var iegādāties Ogres novada Kultūras centra (ONKC), kā arī citās BIĻEŠU PARADĪZES kasēs un internetā vietnē www.bilesupardize.lv. Biļešu cena 13 EUR vai 10 EUR, uzrādot Ogres novadnieka karti.


Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies vai izslimojusi Covid-19 un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.

