17. septembrī 19.00
GrupaPETERSONS BAND
18. septembrī 13.00
GrupaCREDO
18. septembrī 18.00 (pārcelts uz 20.novembri 18.00)
DziedātājaPatrisha
19. septembrī 13.00
Dziedātāja Antra Stafecka
19. septembrī 18.00
Pianists Andrejs Osokins
Biļetes uz DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 filmēšanām var iegādāties Ogres novada Kultūras centra (ONKC), kā arī citās BIĻEŠU PARADĪZES kasēs un internetā vietnē www.bilesupardize.lv. Biļešu cena 13 EUR vai 10 EUR, uzrādot Ogres novadnieka karti.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies vai izslimojusi Covid-19 un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.