Piektdiena, 17. decembris, 2021 12:39

Jauktais koris "Jumprava" aicina uz Ziemassvētku koncertu

Jauktais koris "Jumprava" aicina uz Ziemassvētku koncertu
21. decembrī plkst. 19.00 Jumpravas kultūras namā notiks jauktā kora "Jumprava" Ziemassvētku koncerts "Ziemas stāsts."

BIĻETES CENA: 1 EUR

Biļetes varēs iegādāties Jumpravas kultūras namā 30 min. pirms koncerta sākuma.

Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem, koncertu varēs apmeklēt:

– pieaugušie, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu (izdrukāts vai digitāls) un personu apliecinošu dokumentu (pase, eID),

– bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 testa,

– bērni, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu – uzrādot Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.


Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.

