BIĻETES CENA: 1 EUR
Biļetes varēs iegādāties Jumpravas kultūras namā 30 min. pirms koncerta sākuma.
Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem, koncertu varēs apmeklēt:
– pieaugušie, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu (izdrukāts vai digitāls) un personu apliecinošu dokumentu (pase, eID),
– bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 testa,
– bērni, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu – uzrādot Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.
Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.