Mozaīka savā būtībā sastāv no neskaitāmiem maziem, individuāliem gabaliņiem, kas, salikti, kopā, veido vienotu, krāšņu un izteiksmīgu mākslas darbu. Šajā koncertprogrammā šie “gabaliņi” ir dažādu, nereti atšķirīgu žanru un stilu komponistu skaņdarbi. Marģera Zariņa senās mūzikas stilizācija “Četrbalsīgs madrigāls par vecmodīgu tēmu” ievedīs klausītājus vieglprātīgas bezrūpības gaisotnē, turpretī Pētera Vaska gaišā, bet dziļa garīguma piepildītā skaņu valoda, aizskars trauslākās dvēseles stīgas. Latviešu mūzikas klasiķa Emīla Dārziņa “Lauztās priedes” atgādinās par senām un stabilām latviešu tautas vērtībām, savukārt Andra Dzenīša skaņdarbs ar Aspazijas vārdiem “Mēness starus stīgo”, kas veltīts iepriekšminētajam latviešu kormūzikas dižgaram, kalpos kā tilts starp bijušo un esošo.
Šajā koncertā klausītājiem būs ekskluzīva iespēja dzirdēt diviem starptautiskiem koru konkursiem sagatavotu programmu. Protams, izskanēs arī citi kora repertuārā esošie skaņdarbi, kas visi kā unikāli un mirdzoši mozaīkas gabaliņi apvienosies skaistā un emocijām bagātā koncertprogrammā.
“Mēs neizpildām tikai dziesmas, mēs būvējam stāstu no pretstatiem, kas atklājas mūsu dzīves dažādajās izpausmēs. Jo tā visa ir mūsu dzīve – krāsaina kā mozaīka!” tā sevi un gaidāmo koncertu raksturo kora “Ogre” dalībnieki.
Biļetes uz koncertu nopērkamas Biļešu Paradīzes tirdzniecības tīklā. Biļešu cena5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni