“Ņemot vērā, ka abi rakstām dziesmas un šis sastāvs mums nozīmē absolūtu radošo sinerģiju, tad esam attiecīgi vienojušies, ka dziesmas taisīsim tādā secībā, ka, ja autors vienai ir Jānis, tad nākamai – es. Droši vien tādēļ, lai nefokusētos uz kaut ko vienu, neiesēdētos vienā rokrakstā, bet turpinātu meklēt mūsu sadarbībā arvien jaunas noskaņas un sajūtas. Arī šobrīd jau ir aizmetņi nākamajai dziesmai, kurai autori būsim mēs abi,” stāsta Monta.
Dziesma “Es padodos tev” ir stāsts par cilvēka vēlmi visu kontrolēt, skriet pēc tā, ko dedzīgi vēlas, cenšoties par katru cenu to panākt. Pat tad, ja nākas izlikties par citu sevi, pat tad, ja gandrīz vai “jāpārdod dvēsele”. Dziesmas pirmajā pusē “padošanās tev” ir kā izmisīga lūgšanās nepielūdzamajam elementam, kas ir laiks jeb liktenis. Bet dziesmas otrā puse jau ir kā burtiska padošanās un atdošanās tam, palaižot vaļā šo izmisumu tikt pie kārotā, turpina mūziķe.
Monta stāsta: “Esmu šādu uzvedības modeli novērojusi gan sev apkārt, gan pašas dzīvē. Un arvien biežāk esmu ievērojusi, ka tad, kad mēs beidzot palaižam vaļā izmisumu pēc sava mērķa, bieži tieši tajā brīdī lietas sāk dabīgi plūst, liekas, laiks jeb liktenis kļūst vēlīgāks pret mums un to, ko mēs vēlamies atved pavisam negaidītā veidā un bez piepūles. Arī veidojot klipa režiju, es gribēju šo stāstu atveidot vizuāli pēc iespējas vienkāršāk nolasāmā veidā, proti, paņemot mani un Jāni kā attiecīgus prototipus. Mēs arī raksturā esam tādi: es – dedzīga, steidzīga un tiešām pat izmisīga ceļā uz mērķiem, Jānis – piezemēts, pacietīgs, tāds, kurš zina, ka visām lietām ir savs īstais laiks un vieta. Tādēļ Jānis simbolizē nepielūdzamo laiku jeb likteni un es – izmisīgo cilvēku.”
Dziesmas klipu veidoja grupas uzticamais video meistars Kaspars Kambars. Video tika filmēts mūziķu drauga un kolēģa Mārtiņa Jātnieka Zemnieku saimniecībā “Vaidelotes”.
“Mēs turpinām ieturēt vizuāli melnbalto līniju. Kaut kā esam vienisprātis par to, ka video ir vairāk simboliska dziesmas vizualizācija, kur piesiet acis. Gribas, lai dziesma ir tā, kas uzbur tās īstās krāsas mūsu sajūtās. Pie tā dziesmas producents Jānis kā reiz ir cītīgi strādājis. Radošajos darbos nekad negribas neko skaļi solīt, bet domājams, ka mūsu nākamā dziesma uztaps krietni straujāk, jo aukstajos gada mēnešos biežāk ir vairāk laika darbam studijā,” atzīmē Monta.
Grupa “Vieni” turpina rakstīt dziesmas un strādāt pie savas apvienības debijas albuma, kura izdošanas datums pagaidām vēl nav zināms, norāda mūziķe.