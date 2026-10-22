Jaunas mācību iespējas arī Ogres novadā par ES fondu un valsts līdzekļiem

Mācības ir daļa no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) jaunā projekta “Mācības reģionu iedzīvotājiem”. Tajā pieejamas vairāk nekā 40 izglītības programmas, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos. Pieteikties var prasmju pārvaldības platformā STARS (stars.gov.lv).
Kas var pieteikties
Projekta mācībām var pieteikties reģionos dzīvojoši un strādājoši iedzīvotāji no 18 gadu vecuma. Atbalsts pieejams arī jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā. Izmaksas sedz ES fondi un valsts, un segtā daļa atkarīga no programmas un no tā, vai dalībnieks atbilst nosacījumiem. Atsevišķām dalībnieku grupām ir pieejams papildu atbalsts, piemēram, transporta izdevumu kompensācija ceļam uz mācībām. Daļa mācību notiek arī attālināti.
Dažas profesijas, tostarp elektronikas tehniķa, iespējams apgūt arī darba vidē, proti, mācoties uzņēmumā vai pie amata meistara.
“Darba tirgus mainās strauji, un līdz ar to arī mainās prasmes, kas nepieciešamas dažādās profesijās. Taču iespēja apgūt jaunas zināšanas nav paredzēta tikai jauniešiem vai cilvēkiem, kuri plāno mainīt profesiju. Mācības var būt noderīgas arī tiem, kuri jau gadiem strādā savā nozarē un vēlas pilnveidot ikdienā nepieciešamās prasmes, apgūt jaunas tehnoloģijas vai saņemt savu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu,” uzsver VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.
Ieguvumi mācību beidzējiem
Platformā STARS jau reģistrējušies vairāk nekā 70 000 cilvēku. Mācības pabeigušie bieži min praktiskus ieguvumus, piemēram, darba maiņu, paaugstinājumu amatā vai algas pielikumu. Mācības piedāvā arī paralēlais projekts “Mācības nodarbinātajiem”, un piedāvājums platformā turpina paplašināties.
Iespējas arī citviet Vidzemē
Ogres novada iedzīvotāji var izvēlēties arī mācības tālākos kaimiņu novados. Valmierā, Cēsīs, Madonā un Gulbenē var apgūt elektromontiera, elektrotehniķa un metinātāja profesijas. Valmierā var apgūt arī mehatronisku sistēmu tehniķa profesiju. Smiltenē piedāvā mācības būvniecības un transporta infrastruktūras jomā, piemēram, transportbūvju un hidrobūvju būvtehniķa, ceļu būves mašīnu tehniķa un automehāniķa profesijas.
Visu aktuālo mācību piedāvājumu un pieteikšanās nosacījumus var atrast stars.gov.lv.