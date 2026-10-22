Ceturtdiena, 22.10.2026 14:39
Airisa, Irīda, Īrisa
Ceturtdiena, 22.10.2026 14:39
Airisa, Irīda, Īrisa
Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 11:44

Jaunas mācību iespējas arī Ogres novadā par ES fondu un valsts līdzekļiem

OgreNet / Leta
Jaunas mācību iespējas arī Ogres novadā par ES fondu un valsts līdzekļiem
Ilustratīvs attēls: LV portāls
Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 11:44

Jaunas mācību iespējas arī Ogres novadā par ES fondu un valsts līdzekļiem

OgreNet / Leta

Ogres novada iedzīvotājiem rudenī un ziemā ir iespēja apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot prasmes. Lielākā daļa izmaksu tiek segta no Eiropas Savienības fondu un valsts līdzekļiem. Novadā var apgūt elektronikas tehniķa un mežsaimniecības tehniķa profesijas. Var arī pilnveidot prasmes smagās tehnikas elektroiekārtu un vadības sistēmu remontā, kā arī harvestera operatora darbā. Tās ir prasmes, kas noder gan meža nozarē, gan uzņēmumos, kas strādā ar modernu tehniku.

Mācības ir daļa no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) jaunā projekta “Mācības reģionu iedzīvotājiem”. Tajā pieejamas vairāk nekā 40 izglītības programmas, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos. Pieteikties var prasmju pārvaldības platformā STARS (stars.gov.lv).

Kas var pieteikties

Projekta mācībām var pieteikties reģionos dzīvojoši un strādājoši iedzīvotāji no 18 gadu vecuma. Atbalsts pieejams arī jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā. Izmaksas sedz ES fondi un valsts, un segtā daļa atkarīga no programmas un no tā, vai dalībnieks atbilst nosacījumiem. Atsevišķām dalībnieku grupām ir pieejams papildu atbalsts, piemēram, transporta izdevumu kompensācija ceļam uz mācībām. Daļa mācību notiek arī attālināti.

Dažas profesijas, tostarp elektronikas tehniķa, iespējams apgūt arī darba vidē, proti, mācoties uzņēmumā vai pie amata meistara.

“Darba tirgus mainās strauji, un līdz ar to arī mainās prasmes, kas nepieciešamas dažādās profesijās. Taču iespēja apgūt jaunas zināšanas nav paredzēta tikai jauniešiem vai cilvēkiem, kuri plāno mainīt profesiju. Mācības var būt noderīgas arī tiem, kuri jau gadiem strādā savā nozarē un vēlas pilnveidot ikdienā nepieciešamās prasmes, apgūt jaunas tehnoloģijas vai saņemt savu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu,” uzsver VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Ieguvumi mācību beidzējiem

Platformā STARS jau reģistrējušies vairāk nekā 70 000 cilvēku. Mācības pabeigušie bieži min praktiskus ieguvumus, piemēram, darba maiņu, paaugstinājumu amatā vai algas pielikumu. Mācības piedāvā arī paralēlais projekts “Mācības nodarbinātajiem”, un piedāvājums platformā turpina paplašināties.

Iespējas arī citviet Vidzemē

Ogres novada iedzīvotāji var izvēlēties arī mācības tālākos kaimiņu novados. Valmierā, Cēsīs, Madonā un Gulbenē var apgūt elektromontiera, elektrotehniķa un metinātāja profesijas. Valmierā var apgūt arī mehatronisku sistēmu tehniķa profesiju. Smiltenē piedāvā mācības būvniecības un transporta infrastruktūras jomā, piemēram, transportbūvju un hidrobūvju būvtehniķa, ceļu būves mašīnu tehniķa un automehāniķa profesijas.

Visu aktuālo mācību piedāvājumu un pieteikšanās nosacījumus var atrast stars.gov.lv.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.