Konkursus vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāva bija pianists, pedagogs, muzikologs, mākslas zinātņu doktors, I.Kozakēvičas Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācijas
priekšsēdētājs RAFI HARADŽANJANS (Rīga, Latvija); pianiste, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras asociētā profesore HERTA
HANSENA (Rīga, Latvija); pianiste, mākslas zinātņu kandidāte, A. Hercena Krievijas Valsts pedagoģiskās universitātes docente NADEŽDA MEDVEDEVA (Sanktpēterburga, Krievija) un
pianists, diriģents, komponists, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas priekšsēdētājs AIVARS BROKS (Daugavpils,
Latvija).
IX Starptautiskais Kameransambļu konkurss NOVA MUSICA šogad pulcēja mazāk kameransambļu, jo ierobežojumu dēļ muzicēšana kolektīvos ilgu laiku bija liegta. Tāpēc divkāršs
prieks par katru drosmīgo ansambļa dalībnieku, kas piedalījās konkursā.
Kopumā konkursā piedalījās 9 ansambļi – varējām redzēt un dzirdēt visdažādāko sastāvu kamersansambļus – sākot ar populārajiem klavieru duetiem līdz ansambļiem, kur ar klavierēm saspēlējās stīgu instrumentālisti, akordeonisti un pūšaminstrumentālisti.
Konkursa dalībniekiem bija jāatskaņo divi skaņdarbi, kuri ir sacerēti laika posmā no 1921.gada līdz 2021.gadam:
- konkursanta pārstāvētās valsts komponista skaņdarbs, skaņdarbu cikls vai tā daļa (- s);
- ne konkursanta pārstāvētās valsts komponista skaņdarbs, skaņdarbu cikls vai tā daļa (- s).
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola pārstāvēja jauno pianistu duets, kuri ieguva Atzinību par veiksmīgu piedalīšanos konkursā. Duetā muzicēja Rūta Lejiņa un Reinis Grundulis (pedagogs Zanda Grīnberga-Grundule), atskaņojot programmu: A.Kalniņš “Krauklīts sēž ozolā”no cikla 10 latviešu tautasdziesmas klavierēm četrrocīgi un A.Hačaturjans “Zobenu deja”no baleta Gajanē A.Andersona aranž.
Konkursa organizatori pateicās visiem konkursa dalībniekiem, pedagogiem par drosmi muzicēt un piedalīties konkursos arī šajos grūtajos apstākļos. Īpašs paldies par atbalstu Daugavpils kultūras atbalsta biedrībai un Valsts Kultūrkapitāla fondam.