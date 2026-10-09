Jaunieši domā atšķirīgi? Ja jauno Saeimu vēlētu Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni, tā izskatītos šādi!

Signālvēlēšanās piedalījās piecas Ogres novada izglītības iestādes. Kopumā tajās bija 2188 balstiesīgie skolēni, no kuriem nobalsoja 1360 jeb aptuveni 62,16%.
Ja Saeimu vēlētu Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni, tās sastāvā noteikti būtu pārstāvēti gan „Apvienotais saraksts”, gan „Progresīvie”, gan „Jaunā Vienotība”. Pirms 15. Saeimas vēlēšanām notikušajās signālvēlēšanās tieši Ogres Valsts ģimnāzijas audzēkņi uzrādīja augstāko aktivitāti starp piecām Ogres novada izglītības iestādēm - nobalsoja 504 no 708 balsstiesīgajiem jeb 71,19%. Savu izvēli skolēni izdarīja par labu „Apvienotajam sarakstam”, kas saņēma 134 balsis, „Progresīvajiem” ar 118 balsīm un „Jauno Vienotību”, par kuru nobalsoja 63 skolēni.
Ogres Valsts ģimnāzijas signālvēlēšanu norise
Ogres novada izglītības iestāžu rezultāti:
Ogres Valsts ģimnāzija — no 708 balstiesīgajiem skolēniem nobalsoja 504 jeb 71,19%.
Ikšķiles vidusskola — no 145 balstiesīgajiem nobalsoja 97 jeb 66,90%.
E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola — no 139 balstiesīgajiem nobalsoja 88 jeb 63,31%.
Madlienas vidusskola — no 36 balstiesīgajiem nobalsoja 22 jeb 61,11%.
Ogres tehnikums — no 1160 balstiesīgajiem nobalsoja 649 jeb 55,95%.
Iesaistīto skolu un tehnikuma rezultāti parāda, ka jaunieši izmantojuši iespēju iepazīt vēlēšanu procesu praksē un paust savu izvēli pirms īstajām Saeimas vēlēšanām.
Par ko balsoja Latvijas vidusskolēni?
Latvijā signālvēlēšanās piedalījās vairāk nekā 25 000 skolēnu.
Visā Latvijā signālvēlēšanās piedalījās 215 izglītības iestādes, kurās kopumā bija 44 463 balstiesīgie skolēni. Savu balsi atdeva 25 522 skolēni jeb 57,40% no visiem balstiesīgajiem.
Latvijā piedalīties oficiālajās vēlēšanās iespējams no 18 gadu vecuma, taču izpratne par sabiedrībā notiekošo, politiskajiem procesiem un pilsoniskās līdzdalības iespējām ir svarīga ikvienam demokrātiskas sabiedrības loceklim.
Signālvēlēšanu mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnveidot kritisko domāšanu, izprast vēlēšanu norisi, izvērtēt pieejamo informāciju un apzināties, cik būtiska ir informēta izvēle.
Pirms 15. Saeimas vēlēšanām notikušajās signālvēlēšanās Latvijas vidusskolēni visvairāk balsu atdeva par partijām „Progresīvie”, „Apvienotais saraksts” un „Latvija pirmajā vietā” (LPV).
Rezultātu pirmajā trijniekā ierindojās:
„Progresīvie” — 20,66% balsu;
„Apvienotais saraksts” — 19,46% balsu;
„Latvija pirmajā vietā” (LPV) — 10,75% balsu.
Jāuzsver, ka signālvēlēšanas ir tikai izglītojoša iniciatīva. To rezultāti nav saistīti ar oficiālajiem Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanu rezultātiem, tie nav daļa no oficiālā vēlēšanu procesa un nekādā veidā neietekmē oficiālo vēlēšanu iznākumu.
Signālvēlēšanās iesaistītās izglītības iestādes savus rezultātus iesniedza elektroniski, tādējādi sniedzot iespēju apkopot jauniešu izvēli gan katrā skolā, gan visā Latvijā.