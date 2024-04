Jaunieši gūst zināšanas, kā uzlabot mentālo veselību

Ideja par šādas lekcijas organizēšanu pieder Ogres 1.vidusskolas 12.b klases skolniecēm Ketijai, Betijai un Sigitai, kuras padziļinātā mācību kursa "Projekta darbs" ietvaros izstrādā projektu “Gan jau saies”. Jaunietes, ņemot vērā savu pieredzi un pētījumus, secinājušas, ka emocionālā labsajūta kopš Covid-19 pandēmijas sākuma jauniešu vidū ir mainījusies. To ietekmējusi gan skolu slēgšana un pāreja uz mācībām attālināti, gan citi ierobežojumi, kas saistīti ar Covid-19 vīrusa izplatību.

Sarunas laikā ar Kristapu Kravali jaunieši atzina, ka mācības Covid-19 ierobežojumu laikā un pēc tam viņiem radījušas motivācijas trūkumu, jaunieši izjutuši ierastā režīma, plānošanas prasmju, socializēšanās, kvalitatīvu attiecību trūkumu, kas savukārt bieži vien bijis paaugstināta stresa un arī mentālās veselības pasliktināšanās iemesls.

K.Kravalis jauniešus iepazīstināja ar tādu jēdzienu kā pretstraumēšana - darīt to, ko daudzi citi nedara, lai sasniegtu to, ko daudzi citi nesasniedz jeb biežāk uzdrīkstēties, izkāpt no komforta zonas un darīt vairāk. K.Kravalis sniedza praktiskus padomus, kas var uzlabot jauniešu dzīvi - ievērot noteiktu ikdienas režīmu, ēst veselīgu uzturu ar 10 stundu logu diennaktī, dzert ūdeni, pietiekami izgulēties, neaizmirst par fizisku slodzi ikdienā, veikt veselības pārbaudes, veltīt laiku piedzīvojumiem un atpūtai. Kristaps uzsvēra arī to, cik svarīgi ikvienam cilvēkam ir izvēlēties cilvēkus, ar kuriem kopā pavada laiku - lai šie cilvēki būtu tādi, kas spēj iedvesmot, tādi, kuriem gribas līdzināties. K.Kravalis ieteica izmantot saiti ej.uz/rituali, kur var gūt iedvesmu vērtīgiem rīta un vakara rituāliem.

Noslēdzoties lekcijai, jaunieši atzina, ka turpmāk viņiem noderēs jauniegūtās zināšanas par pretstraumēšanas metodi, draugu loka un personību sev apkārt izvēli. Jauniešiem patika arī Kristapa aktivitāte dalīties grupās un pateikt otram, kas viņā patīk vai ko viņā ciena. Jaunieši atzina, ka Kristaps spēj iedvesmot, jo viņš ne tikai sniedz vērtīgus padomus, bet arī pats savā dzīvē to visu ir piedzīvojis un īstenojis.

Ketija, Betija un Sigita atklāj, ka viņām sākotnēji bijusi iecere organizēt komēdiju vakaru, kas nav īstenojusies, bet ideju par Kristapa Kravaļa lekcijas organizēšanu ieteikusi projekta vadītāja Agnese Slišāne. Projekta ietvaros darbs pie teorijas izpētes ir jau gandrīz pabeigts, atliek apkopot iegūtos datus un darbu aizstāvēt martā vai aprīlī. Iepazīstoties ar veiktajiem pētījumiem par to, kā Covid-19 ir ietekmējis jauniešu veselību Eiropā un Latvijā, meitenes pārsteidzis, cik daudz jauniešu no tā ir cietuši, arī projekta autores piedzīvojušas vairākus negatīvus faktorus - motivācijas, socializēšanās trūkumu, vēlāk komunicēšanas prasmju pasliktināšanos.