Projekta gaitā tika īstenotas šādas aktivitātes:
- sadarbības un līderības treniņi, kuros jaunieši no jauniešu domēm, jaunatnes organizācijām un skolām pilnveidoja sadarbības un pašizziņas prasmes;
- meistarklase “Kā radīt spēli”, kurā dalībnieki apguva spēles radīšanas pamatprincipus un ģenerēja idejas savām izglītojošām spēlēm;
- spēļu laboratorijas un mentorings, kuru laikā tika radītas jaunas spēles un adaptētas esošās — jaunieši strādāja komandās, pārbaudīja idejas praksē un pilnveidoja tās ar mentoru atbalstu;
- spēļu izspēles skolās, kur jauniešu radītās un adaptētās spēles tika izmēģinātas kopā ar vienaudžiem, veicinot diskusijas par līdzdalību, vērtībām un sabiedrības procesiem;
- noslēguma pasākums “Resursu karuselis”, kas apvienoja abu reģionu jauniešus, ļaujot viņiem dalīties pieredzē un idejās par tālāko sadarbību.
Projektā kopumā iesaistījās 465 jaunieši no Ogres un Jelgavas novada, piedaloties neformālās izglītības aktivitātēs, kur, izmantojot spēļošanu, peer-to-peer pieeju un jauniešu līderu līdzdalību, tika radītas sešas izglītojošas spēles:
- “Dīvānu eksperti” – sociālās līdzdalības un domāšanas spēle, kas attīsta radošo domāšanu un lēmumu pieņemšanu;
- “Līderu duelis” – attīsta jauniešu līderības, argumentēšanas un līdzdalības prasmes;
- “Politiķi pret mafiju” – iepazīstina ar pilsoniskās līdzdalības jēdzienu, izglīto par lēmumu pieņemšanu, varas struktūru mijiedarbību un kritiskās domāšanas nozīmi demokrātiskā sabiedrībā;
- “Izvēlies gudri” – veicina jauniešu izpratni par dzīves un finanšu izvēļu nozīmi, attīsta kritisko domāšanu un veicina spēju saskatīt sakarības starp rīcību, emocijām un rezultātiem;
- “Atklātas sarunas” – veicina sarunu kultūru;
- “Ko tu dari?” – attīsta kritisko un radošo domāšanu.
Projekta laikā jaunieši attīstīja pilsoniskās kompetences, komunikācijas un līderības prasmes, kā arī guva dziļāku izpratni par demokrātiju, līdzdalību un interešu aizstāvību. Pēc projekta seši jaunieši pievienojušies biedrības jauniešu kodolam, turpinot attīstīt un popularizēt izveidotās spēles, kā arī iesaistoties jaunu iniciatīvu plānošanā un īstenošanā, vēsta pašvaldībā.
Kāda dalībniece atzina: “Šis projekts parādīja, ka mācīties var arī citādi — caur spēli, jautrību un sadarbību. Tagad jūtos drošāka izteikt savu viedokli un uzņemties atbildību komandā.”
Ilgtspējas ieguvumi un nākotnes ieceres:
- izstrādātās spēles un metodiskie materiāli ir apkopoti un pieejami digitāli, nodrošinot to izmantošanu nākotnē;
- spēles plānots popularizēt jauniešu centros, skolās un pasākumos, rosinot citus jauniešus mācīties caur spēli;
- turpināsies sadarbība ar Ogres un Jelgavas novada jauniešu domēm un pašvaldībām, lai veidotu jaunus kopīgus projektus;
- biedrībā nostiprinājies jauns līderu kodols, kas gatavs uzņemties iniciatīvu un attīstīt jauniešu līdzdalības kultūru reģionā.
Projekts “No spēles līdz pārmaiņām” apliecināja, ka spēle var būt ne tikai izklaide, bet arī spēcīgs instruments jauniešu izaugsmei un sabiedrības attīstībai, atzīmē pašvaldības pārstāvji.