Forumā piedalījās jaunieši no desmit dažādām skolām: Ērgļu pamatskolas, Ķeguma pamatskolas, Ķeipenes pamatskolas, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles, Madlienas vidusskolas, Ogres Kalna pamatskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Suntažu pamatskolas, Taurupes pamatskolas un Zaubes pamatskolas.
Pasākumu vadīja Madlienas vidusskolas 12. klases skolēni Salvis Zariņš un Sofija Rudņika, nodrošinot skaidru dienas ritmu un brīvu gaisotni. Foruma atklāšanā skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Madlienas vidusskolas skolēni: Estere Cinīte, Māra Sproģe, Megija Cinīte, Keita Žukova un Madlienas vidusskolas vokāli instrumentālā grupa (Patrīcija Anna Rone, Raeins Perfiševs, Keita Žukova, Māra Sproģe un Kārlis Sproģis).
Klātesošos uzrunāja Madlienas vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Rita Pučekaite, kas uzsvēra skolas nozīmi kā vietu, kur jaunieši attīsta ne tikai savas akadēmiskās prasmes, bet arī spēju sadarboties. Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente Linda Kalniņa savā uzrunā minēja, ka nākotnes jauniešiem ir jābūt komunikabliem, kritiski domājošiem un motivētiem.
Ar Madlienas vidusskolu foruma apmeklētāji iepazinās video formātā, kas ļāva īsā un mūsdienīgā veidā parādīt skolas piedāvātās iespējas skolēniem. Pēc tam jaunieši tika aicināti aktīvi iesaistīties savstarpējā iepazīšanās procesā, izmantojot aizraujošu bingo aktivitāti, kas palīdzēja ātri “lauzt ledu”, veicinot sarunas starp skolēniem no dažādām skolām.
Dienas turpinājumā bija trīs nodarbības. Bruno Mārtiņš Binovskis vadīja nodarbību par publiskās runas pamatiem un runas strukturēšanu. Jaunieši uzzināja, kā skaidri formulēt viedokli, noturēt auditorijas uzmanību un kā veiksmīgi komunicēt. Praktiski piemēri un diskusijas palīdzēja labāk izprast, kā šīs prasmes izmantot skolā, pasākumos un ikdienas saziņā.
Tālāk sekoja JEF (Jauno Eiropas Federālistu) Latvija vadītāja Visvalža Knuta Bērziņa vadītā nodarbība par žurnālistiku un medijpratību. Tika apskatīts, kā mediji attīstījušies vēstures gaitā un kā mainījusies informācijas aprite mūsdienās. Jaunieši pildīja praktiskus uzdevumus, kuros pārbaudīja informācijas avotus, analizēja ziņas un vērtēja to uzticamību. Šī pieredze palīdzēja saprast, cik svarīgi kritiski izvērtēt saturu, ar kuru ikdienā saskaramies sociālajos tīklos un medijos.
Foruma noslēguma galvenais notikums bija doktora un ārlietu ministres padomnieka Tomasa Pildegoviča uzstāšanās, kuras laikā viņš uzsvēra: “Uzņemieties paši iniciatīvu, negaidiet, līdz kāds jums kaut ko liek darīt!”
Viņa runa izraisīja lielu jauniešu interesi – Tomass atklāti un jauniešiem saprotami stāstīja par darbu Ārlietu ministrijā, savu akadēmisko ceļu un profesionālajiem izaicinājumiem, ar kuriem nācies saskarties. Uzstāšanās pārauga interaktīvā aktivitātē, kur jaunieši aktīvi pauda savu nostāju par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, par protestu nepieciešamību un attieksmi pret militāro dienestu. Diskusija bija dinamiska, argumentēta un iesaistīja auditoriju, radot spēcīgu noslēguma sajūtu visai dienai.
Viena no atsauksmēm par forumu: “Piesakoties uz šo pasākumu, īsti nezināju, ko sagaidīt – it kā jau zināju visus politikas un mediju pamatus, taču biju patīkami pārsteigta. Iemācījos jaunu pieeju medijiem, kā analizēt un uzticēties tiem, kā arī saņēmu padomus par publisko runu un uzstāšanos, kaut vai likās, ka jau izcili māku runāt auditorijas priekšā. Pasākums bija labi strukturēts, izglītojošs un uzmanību piesaistošs!” (Emīlija Orlovska, Ogres Valsts ģimāzija)