Projekta laikā, izmantojot neformālās izglītības metodes, jaunieši ieguva zināšanas par veselīga dzīvesveida nozīmi, piedalījās aktivitātēs par veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un garīgās labsajūtas uzlabošanu. Praktisko nodarbību laikā dalībnieki uzlaboja izpratni par to kā veidot veselīgus ikdienas ieradumus, vienlaikus veicinot starpkultūru dialogu, sadarbību un jauniešu personīgo izaugsmi.
Par projekta ideju un tā realizāciju stāsta jauniete Agija Lapiņa: “Projekta ideja radās no manas personīgās dzīves. Runājot ar saviem vienaudžiem, es sapratu, ka daudzi nepievērš pietiekamu uzmanību vienkāršām, bet svarīgām veselīga dzīvesveida lietām, piemēram, ikdienā nedaudz izkustēties, pastaipīties vai apēst kādu augli. Tas mani pamudināja izveidot kaut ko tādu, kas varētu iedrošināt manus vienaudžus vairāk domāt par savu veselību un vienlaikus sniegtu noderīgu informāciju arī citiem.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi pamanīt problēmas sev apkārt un mēģināt darīt kaut ko, lai tās mainītu. Tieši tāpēc, pamanot šo situāciju, es nolēmu izveidot šo projektu. Man ir liels gandarījums par paveikto, jo šis projekts man bija patiesi nozīmīgs. Ir patīkami redzēt, ka mūsu iecerētais izdevās un ka varēju arī citiem nodot kaut ko vērtīgu no tā, ko esmu iemācījusies.”
Savukārt jauniete, kura arī vadīja aktivitātes, Valerija Bensone, dalās savos iespaidos par mobilitātes aktivitātēm: “Šajā projektā mums bija daudz dažādu aktivitāšu, kurās piedalījās visi dalībnieki. Starptautiskajās grupās jauniešiem bija uzdevums “Neiespējamā misija”, kurā bija jāizpilda dažādi uzdevumi, kas sākumā šķita nepaveicami, bet, sadarbojoties grupā, tie kļuva sasniedzami. Dalībnieki veidoja plakātus par veselīgu dzīvesveidu, ieteikumiem un veidiem, kā to sasniegt. Tāpat jaunieši izveidoja plakātus par relaksācijas metodēm un prezentēja, kā šīs metodes var izmantot ikdienā.
Projektā bija arī brauciens uz Jūrmalu, kur mēs spēlējām bingo un filmējām video par veselīga dzīvesveida mītiem un patiesībām. Pirms došanās atpakaļ, pie jūras notika arī jogas nodarbība.
Viena no galvenajām aktivitātēm bija digitālu infografiku veidošana grupās, kur jaunieši apkopoja visu, ko bija iemācījušies projekta laikā. Kopumā projekts deva daudz jaunu zināšanu par veselīgu dzīvesveidu.”
Projektu īstenoja Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar partneriem no Polijas un Slovākijas.
Projektu finansēja Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.