Pirmdiena, 23. februāris, 2026 12:51

Jauniešu lasītavā viesojas fitnesa trenere Egle Nagle

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Jauniešu lasītavā viesojas fitnesa trenere Egle Nagle
Foto: OCB
Jauniešu lasītavā viesojas fitnesa trenere Egle Nagle

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet

“Mana profesija – darbs ar cilvēka ķermeni”. Tā par sevi stāsta sertificēta fitnesa trenere Egle Nagle, kas 19. februāra rītā viesojās Ogres Centrālās bibliotēkas Jauniešu lasītavā, kur tikās ar Ogres Valsts ģimnāzijas divām 11. klasēm.

Ikdienā Egle Nagle vada treniņus Ikšķiles fitnesa klubā “Mūsu fitness”, strādā Ogres rajona slimnīcā, kā arī ir BK Ogre fizioterapeite. Tikšanās laikā jauniešiem bija iespēja dzirdēt dažādas nianses par šāda darba aizkulisēm, Egle Nagle dalījās arī ar veselīga dzīvesveida un uztura padomiem.
Taču visvairāk jauniešus interesēja praktiskā pieredze, iespēja izmēģināt un pataustīt visus priekšmetus, masāžas instrumentus, ko pasākuma viešņa bija paņēmusi līdzi, uzdot visus interesējošos jautājumus, sākot no pareizajiem stiepšanās vingrinājumiem līdz Egles Nagles personiskajai treniņu pieredzei.
Bija sajūta, ka šī tikšanās varētu nebeigties vēl ilgi. Jauniešiem bija daudz jautājumu, bet Eglei Naglei daudz stāstu un pieredzes, ar ko dalīties. 
Jau martā notiks nākamā sarunu cikla “Iepazīsti profesiju” tikšanās reizē!
