Trešdiena, 10. decembris, 2025 08:53

Jauniešu lasītavā viesojas olimpiskais čepions Aigars Apinis

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Foto: OCB
Trešdiena, 10. decembris, 2025 08:53

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet

28. novembrī Ogres Centrālās bibliotēkas Jauniešu lasītavā viesojās paraolimpietis, četrkārtējs olimpiskais čempions, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Aigars Apinis.

Pasākumu cikla “Iepazīsti profesiju” ietvaros Aigars Apinis tikās ar Ogres Valsts ģimnāzijas 10. klases jauniešiem, kuriem šī bija lieliska izdevība dzirdēt sportista stāstu un pieredzi, uzdot jautājumus un paturēt rokās olimpiskās godalgas.
Aigara Apiņa personiskais stāsts un skaudrā jaunības pieredze bija tikai daļa no šīs tikšanās. Sportista neatlaidība un cīņas spars bija jūtams katrā viņa vārdā, bet piedzīvotais visaugstākā līmeņa sporta pasākumos liecināja ne tikai par olimpiskā čempiona ķermeņa, bet arī gara spēku. “Es droši zinu – ja tu nevari kaut ko vienu, tu vari daudz ko citu,” ar tādiem vārdiem Aigars Apinis iedrošināja jauniešus nekad nepadoties un turpināt meklēt, kā arī piepildīt mērķus.
Ogres Centrālā bibliotēka saka lielu paldies Aigaram Apinim par viesošanos.
“Iepazīsti profesiju” notiks arī nākamajā gadā, norāda bibliotēka.
