Pasākumu cikla “Iepazīsti profesiju” ietvaros Aigars Apinis tikās ar Ogres Valsts ģimnāzijas 10. klases jauniešiem, kuriem šī bija lieliska izdevība dzirdēt sportista stāstu un pieredzi, uzdot jautājumus un paturēt rokās olimpiskās godalgas.
Aigara Apiņa personiskais stāsts un skaudrā jaunības pieredze bija tikai daļa no šīs tikšanās. Sportista neatlaidība un cīņas spars bija jūtams katrā viņa vārdā, bet piedzīvotais visaugstākā līmeņa sporta pasākumos liecināja ne tikai par olimpiskā čempiona ķermeņa, bet arī gara spēku. “Es droši zinu – ja tu nevari kaut ko vienu, tu vari daudz ko citu,” ar tādiem vārdiem Aigars Apinis iedrošināja jauniešus nekad nepadoties un turpināt meklēt, kā arī piepildīt mērķus.
Ogres Centrālā bibliotēka saka lielu paldies Aigaram Apinim par viesošanos.
“Iepazīsti profesiju” notiks arī nākamajā gadā, norāda bibliotēka.