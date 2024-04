Jauniešus aicina pieteikties bezmaksas ceļošanas biļetēm Eiropas iepazīšanai

Iniciatīva “DiscoverEU” ik gadu 18 gadus sasniegušiem eiropiešiem sniedz iespēju atklāt Eiropu, iepazīt tās kultūras bagātību, baudīt pārvietošanās brīvību un iegūtu jaunus draugus. Papildu tam jauniešiem visa ceļojuma garumā ir iespēja neformāli mācīties, gūt jaunas prasmes un pieredzi, kā arī paplašināt savu redzesloku.



Dalībai iniciatīvas septītajā kārtā no 11. līdz 25. oktobra plkst. 13:00 (pēc vietēja laika) Eiropas Jaunatnes portālā var pieteikties jaunieši, kuri dzimuši laikā no 2004. gada 1. janvāra (ieskaitot) līdz 2004. gada 31. decembrim (ieskaitot). Lai pieteiktos, jauniešiem ir jābūt pilsoņiem vai patstāvīgiem iedzīvotājiem kādā no ES dalībvalstīm, tai skaitā to aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), vai programmas “Erasmus+” asociētajās trešajās valstīs. Iniciatīvai var pieteikties arī jaunieši no Ukrainas, ja tiem ir uzturēšanās atļauja kādā no iepriekš minētajām valstu grupām.



Tāpat, piesakoties dalībai iniciatīvā “DiscoverEU”, jauniešiem ir jābūt gataviem:

-tiešsaistes pieteikuma veidlapā norādīt personas apliecības, pases vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas numuru;

-ceļot no 1 dienas līdz 1 mēnesim, laikā no 2023. gada 1. marta līdz 2024. gada 29. februārim;

-ceļojumu sākt vienā no 27 ES dalībvalstīm, 6 programmas “Erasmus+” asociētajām trešajām valstīm vai 13 ES aizjūras zemēm un teritorijām (AZT);

-kļūt par “DiscoverEU” vēstnesi.



Ceļojumā var doties individuāli vai līdz piecu draugu grupā, ja arī draugi atbilst “DiscoverEU” bezmaksas ceļošanas kritērijiem. Dalībniekiem ar invaliditāti vai veselības problēmām, kas apgrūtina ceļošanu, būs iespēja saņemt atbalstu. Tā kā Covid-19 pandēmijas turpmākā attīstība nav zināma, visiem ceļotājiem tiks piedāvātas elastīgas biļešu rezervācijas, izmantojot jaunu mobilo ceļojumu karti. Izbraukšanas datumu varēs mainīt jebkurā brīdī līdz izbraukšanas dienai vai mobilās ceļojuma biļetes derīguma termiņam viena gada laikā.



Iniciatīvā jaunieši pretendē uz apmaksātām ceļošanas biļetēm, savukārt citi izdevumi (nakšņošana, ēdināšana, kā arī apdrošināšana) dalībniekiem jāsedz pašiem. Lai palīdzētu ietaupīt naudu, norēķinoties par šiem un citiem izdevumiem, atlasītie dalībnieki saņem “DiscoverEU” atlaižu karti.

“DiscoverEU” aicina jauniešus ceļot videi draudzīgā veidā, galvenokārt ar vilcienu. Ņemot vērā Latvijas pieejas trūkumu starptautiskiem vilcienu maršrutiem, jaunieši varēs ceļot ar autobusu. Tāpat, atlasītajiem jauniešiem būs iespēja izvēlēties vienu no 7 zaļajiem maršrutiem, apceļojot Eiropas zaļākās un ilgtspējīgākās pilsētas, vai vienu no sagatavotajiem 11 kultūras maršrutiem.



Kopš 2018. gada bezmaksas Eiropas apceļošanas biļetei pieteikušies 4483, bet biļeti ieguvuši – 697 jaunieši no Latvijas. 2022. gada pavasara kārtā ceļošanas kartei kopumā pieteicās 68 800 eiropieši, uzvarēja – 35 010, savukārt no Latvijas pieteicās 477, bet biļeti saņēma – 178 jaunieši.



Plašāka informācija par "DiscoverEU" skatāma biežāk uzdoto jautājumu sadaļā, kā arī par pieteikšanās nosacījumiem - noteikumu sadaļā. Tāpat ar iepriekšējo gadu rezultātiem var iepazīties iniciatīvas faktu lapā.