Foto: www.ogresnovads.lv
Veicinot izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšanu un vienlīdzīgu izglītības iespēju nodrošināšanu visiem Ogres novada bērniem un jauniešiem, Ogres novada pašvaldības dome 2025. gada 27. novembrī pieņēma lēmumu par Madlienas vidusskolas, Ķeipenes pamatskolas un Taurupes pamatskolas apvienošanu vienā vidējās izglītības iestādē, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, kvalitatīvu un pieejamu izglītību Augšogres areālā. Jaunā vispārējās vidējās izglītības iestāde darbu sāks 2026. gada 1. jūlijā, saglabājot visas līdzšinējās mācību programmu īstenošanas vietas, un uz Ogres novada pašvaldības domes 26. februāra sēdi tiek virzīts lēmumprojekts jaunizveidotajai vispārējās vidējās izglītības iestādei piešķirt nosaukumu Madlienas reģiona vidusskola, informē pašvaldībā.

Nosaukuma izvēles process tika organizēts vairākos posmos, iesaistot gan skolēnus, gan vecākus un izglītības iestādes darbiniekus. 2026. gada janvārī tika veiktas elektroniskas aptaujas, kurās respondenti vērtēja piedāvātos nosaukuma variantus, kā arī sniedza savus priekšlikumus. Pirmajā aptaujas kārtā tika vērtēti trīs nosaukumi – “Madlienas vidusskola”, “Augšogres vidusskola” un “Vidzemes vidusskola”. Otrajā kārtā, ņemot vērā aptauju rezultātus, tika salīdzināti divi varianti – “Madlienas vidusskola” un “Madlienas reģiona vidusskola”.

Analizējot rezultātus, tika ņemts vērā gan kopējais sabiedriskā atbalsta līmenis, gan vēsturiskā pārmantojamība, gan arī tas, ka jaunā izglītības iestāde aptver plašāku reģionu un apvieno vairāku pagastu skolas. Komisijas balsojumā 2026. gada 5. februārī nosaukums “Madlienas reģiona vidusskola” ieguva balsu vairākumu un tika virzīts apstiprināšanai Ogres novada pašvaldības domē, vēsta pašvaldībā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Iklāvs skaidro: “Ogres novads var pamatoti lepoties gan ar kvalitatīvas izglītības iespējām pamatskolas un vidusskolas līmenī, gan mūsdienīgām pirmsskolas izglītības iespējām un vairāk nekā 500 izglītības interešu pulciņiem visā novadā. Ogres novada pašvaldībai ir svarīgi, lai skolēni varētu iegūt kvalitatīvu pamatskolas izglītību maksimāli tuvu savai dzīvesvietai un arī lai visās Ogres novada vidusskolās būtu iespējams iegūt kvalitatīvu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglītību. Jaunais nosaukums – Madlienas reģiona vidusskola – apliecina to, ka mēs, izmantojot reģionālās attīstības principu, paaugstinām izglītības kvalitāti, vienlaikus saglabājot katras skolas identitāti.”

Līdz ar Madlienas reģiona vidusskolas nosaukuma piešķiršanu tiks noteikti arī citu izglītības programmu īstenošanas vietu nosaukumi – Mazozolu skola, Meņģeles skola, Taurupes skola un Ķeipenes skola.

"Madlienas reģiona vidusskolas izveide ir vēl viens solis ceļā uz vienotu, koordinētu un kvalitatīvu izglītības attīstību Ogres novadā, stiprinot reģionālo sadarbību un nodrošinot izglītības pieejamību visiem Ogres novada bērniem un jauniešiem neatkarīgi no dzīvesvietas," norāda pašvaldības pārstāvji.

