Marta pēdējā nedēļā Ogres VPII "Dzīpariņš" kolektīvs sadarbībā ar izglītojamo vecākiem pirmo reizi organizēja pozitīvo emociju pasākumu "Jauno Talantu diena", lai veicinātu pirmsskolas vecuma bērnu spēju un talantu attīstību, pilnveidojot skatuves kultūru un uzstāšanās pieredzi.


Pasākuma laikā jaunie talanti skaitīja dzejoļus, dziedāja, rādīja paraugdemonstrējumus ar līdzsvara riteni, karatē prasmes, mākslas vingrošanas pamatus, burvju trikus, demonstrēja klavierspēles prasmi, zīmēja, dejoja baletu, kā arī mūsdienu modernās dejas.



Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma diplomus un sponsoru dāvātas veselīgas dāvaniņas.



Liels paldies mūsu iestādes skolotājai Līgai Grumoldei par iniciatīvu un sponsoru piesaisti, kā arī SIA "Malevss", personīgi Mārim Legzdiņam un Fazer Latvija SIA par atsaucību un dāvātajiem veselīgajiem našķiem, kā arī visiem vecākiem, kuri savus bērnus iedrošināja un sagatavoja talantu pilnajam pasākumam.



Pasākums tika organizēts, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

