Sestdiena, 2. maijs, 2026 11:30

Jaunogres pamatskolas Improvizācijas teātrim lieli panākumi Madonā

Foto: Ogres novads
Jautrā, skolēnu smiekliem piepildītā un azartiskā gaisotnē Madonas Bērnu un Jauniešu centrā (BJC) 29. aprīlī norisinājās “Teātra sporta” sadraudzības turnīrs, kurā piedalījās 14 komandas no Madonas, Valmieras, Jēkabpils un Ogres. Jaunogres pamatskolas komanda, kā arī viena no jēkabpiliešu komandām ieguva lielāko punktu skaitu visu komandu kopvērtējumā, sākot no 1. klases līdz vidusskolas vecuma grupām, iegūstot 43. punktus no 46 punktiem.

Lielu paldies par sagaidīšanu un sirsnīgo uzņemšanu Jaunogres pamatskolas Improvizācijas  teātris saka Madonas BJC improvizācijas teātrim “Pilnpiens” un kolektīva vadītājai Inesei Zīlei.

