Ceturtdiena, 09.10.2025 23:03
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:03
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 19. aprīlis, 2022 13:04

Jaunogres vidusskolā top āra klase

ogresnovads.lv
Jaunogres vidusskolā top āra klase
Otrdiena, 19. aprīlis, 2022 13:04

Jaunogres vidusskolā top āra klase

ogresnovads.lv

Strauji tuvojas pavasaris. Atskatoties atpakaļ un izvērtējot paveiktos darbus, jāsecina, ka Jaunogres vidusskolas starptautiskā projekta “Pulchra” skolēnu komandai aizvadītais laiks bijis dažādu izzinošu aktivitāšu, kā arī dzīvē tik nepieciešamo praktisko iemaņu un darbu piesātināts.

Pateicoties starptautiskajam vides projektam “PULCHRA”, Jaunogres vidusskolas skolēnu komandas reportieris Dmitrijs Onoprijčuks iedvesmojās, nosūtot motivācijas vēstuli  uz “DELFI” organizēto 9.-12. klašu skolēnu žurnālistu skolu “#Storygram”. D.Onoprijčuks, izturot konkursu, tika ieskaitīts jauno žurnālistu skolā, kur mācības uzsākuši jaunieši, kuri plāno saistīt savu nākotni ar mediju vidi, kuri vēlas attīstīt savas medijpratības prasmes un iegūt ieskatu žurnālistikas ikdienā.

Savukārt Jaunogres vidusskolas “PULCHRA” skolēnu  un skolotāju komanda aktīvi rosījās un skolas teritorijā izbūvēja āra klasi.

Tā būs brīnišķīga iespēja, kā dažādot klātienes mācību procesu, teorētiskās zināšanas sasaistot ar dzīvi. Tā būs iespēja Jaunogres vidusskolas skolēniem jēgpilni, saistošā veidā apgūt gan dabaszinību cikla, gan mākslas, valodas un citu jomu mācību priekšmetus.

Āra klases atklāšanas pasākums Jaunogres vidusskolā tiek plānots maija nogalē, kas sakrīt ar laiku, kad Jaunogres vidusskolai būs jānoslēdz darbs un dalība starptautiskajā “PULCHRA” projektā, tāpēc aktīvi āra klasi mācību procesā skolēni un skolotāji varēs izmanot jau jaunajā 2022./2023. mācību gadā.

Jaunogres vidusskolas starptautiskā projekta “Pulchra” skolēnu komanda atzīst, ka aizvadītais laika posms bija dažādu izaicinājumu pilns, taču tas arī stiprināja pārliecību virzīties un sasniegt izvirzīto mērķi, nepadoties grūtību priekšā. Komandas dalībnieki, 12. klases skolēni, atzīst,  ka arī pēc Jaunogres vidusskolas absolvēšanas  viņu  paveiktais darbs, izbūvējot āra nodarbību klasi, vēl ilgus gadus būs lietderīgs, to izmantos jaunākie skolas biedri un skolotāji.

Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskola 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?