Pateicoties starptautiskajam vides projektam “PULCHRA”, Jaunogres vidusskolas skolēnu komandas reportieris Dmitrijs Onoprijčuks iedvesmojās, nosūtot motivācijas vēstuli uz “DELFI” organizēto 9.-12. klašu skolēnu žurnālistu skolu “#Storygram”. D.Onoprijčuks, izturot konkursu, tika ieskaitīts jauno žurnālistu skolā, kur mācības uzsākuši jaunieši, kuri plāno saistīt savu nākotni ar mediju vidi, kuri vēlas attīstīt savas medijpratības prasmes un iegūt ieskatu žurnālistikas ikdienā.
Savukārt Jaunogres vidusskolas “PULCHRA” skolēnu un skolotāju komanda aktīvi rosījās un skolas teritorijā izbūvēja āra klasi.
Tā būs brīnišķīga iespēja, kā dažādot klātienes mācību procesu, teorētiskās zināšanas sasaistot ar dzīvi. Tā būs iespēja Jaunogres vidusskolas skolēniem jēgpilni, saistošā veidā apgūt gan dabaszinību cikla, gan mākslas, valodas un citu jomu mācību priekšmetus.
Āra klases atklāšanas pasākums Jaunogres vidusskolā tiek plānots maija nogalē, kas sakrīt ar laiku, kad Jaunogres vidusskolai būs jānoslēdz darbs un dalība starptautiskajā “PULCHRA” projektā, tāpēc aktīvi āra klasi mācību procesā skolēni un skolotāji varēs izmanot jau jaunajā 2022./2023. mācību gadā.
Jaunogres vidusskolas starptautiskā projekta “Pulchra” skolēnu komanda atzīst, ka aizvadītais laika posms bija dažādu izaicinājumu pilns, taču tas arī stiprināja pārliecību virzīties un sasniegt izvirzīto mērķi, nepadoties grūtību priekšā. Komandas dalībnieki, 12. klases skolēni, atzīst, ka arī pēc Jaunogres vidusskolas absolvēšanas viņu paveiktais darbs, izbūvējot āra nodarbību klasi, vēl ilgus gadus būs lietderīgs, to izmantos jaunākie skolas biedri un skolotāji.
Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskola