Ceturtdiena, 09.10.2025 16:06
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:06
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 6. aprīlis, 2021 10:59

Jaunogres vidusskolas skolēnu sasniegumi pētniecības darbu konferencē

ogresnovads.lv
Jaunogres vidusskolas skolēnu sasniegumi pētniecības darbu konferencē
Otrdiena, 6. aprīlis, 2021 10:59

Jaunogres vidusskolas skolēnu sasniegumi pētniecības darbu konferencē

ogresnovads.lv

2021.gada 31. martā norisinājās Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Dienas garumā skolēni tiešsaistē prezentēja savus zinātniskās pētniecības darbus plakātu formātā dažādās nozarēs, vēroja vienaudžu prezentācijas un ieklausījās stāstījumā.

Skolēnu veikumu vērtēja eksperti, diskutējot ar skolēniem par veikto pētījumu aktualitāti, nozīmīgumu un turpmākajiem pētniecības virzieniem.

Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē savus darbus prezentēja arī Jaunogres vidusskolas skolēni. Iegūstot atzinīgus vērtējumus un pārliecinoši aizstāvot izstrādātos ZPD, tika noskaidrots, ka visi 3 mūsu skolēnu izstrādātie darbi ir pelnījuši apbalvojumu.

1.pakāpes apbalvojumu saņēma:
12.a klases skolnieces Viktorija Ivanova un Viktorija Galaktionova ar darbu"Akūta insulta atpazīstamības veicināšana skolēnu vidū" (Medicīna) (darba vadītāja Anna Roddate).

Šīs skolnieces papildus I pakāpes iegūšanai saņēma arī speciālo balvu no Latvijas Universitātes – dalību LU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Medicīnas sekcijā 2021.g. aprīlī, prezentējot pētījuma rezultātus, kā arī saņems atbalstu pētījuma publicēšanā.

3.pakāpes apbalvojumu saņēma:
12.a klases skolēni Viktorija Galaktionova un Daniils Seliverstovs ar darbu "Animācijas kā izglītības materiāla izstrāde 9-12 gadus veciem skolēniem" (Datorzinātnes un informātika) (darba vadītāja Anna Roddate, konsultante Laura Lārmane).

Priecājamies par 9.a klases skolēnu sasniegumiem! Arturs Dzenis, Marks Popkovs ar darbu "Bioatkritumu pašsadalošos konteineru veidošana no lapu pakaišiem" (Materiālzinātne ) (darba vadītāja Anna Roddate) ir saņēmuši speciālo balvu no Latvijas Universitātes – LU Studentu biznesa inkubatora brīvās pieteikšanās pirms inkubatora programmas 8 nedēļu ciklā.

Jūtamies gandarīti un lepojamies ar savu skolēnu sasniegumiem! Jūs esat labākie!

Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskola

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?