Skolēnu veikumu vērtēja eksperti, diskutējot ar skolēniem par veikto pētījumu aktualitāti, nozīmīgumu un turpmākajiem pētniecības virzieniem.
Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē savus darbus prezentēja arī Jaunogres vidusskolas skolēni. Iegūstot atzinīgus vērtējumus un pārliecinoši aizstāvot izstrādātos ZPD, tika noskaidrots, ka visi 3 mūsu skolēnu izstrādātie darbi ir pelnījuši apbalvojumu.
1.pakāpes apbalvojumu saņēma:
12.a klases skolnieces Viktorija Ivanova un Viktorija Galaktionova ar darbu"Akūta insulta atpazīstamības veicināšana skolēnu vidū" (Medicīna) (darba vadītāja Anna Roddate).
Šīs skolnieces papildus I pakāpes iegūšanai saņēma arī speciālo balvu no Latvijas Universitātes – dalību LU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Medicīnas sekcijā 2021.g. aprīlī, prezentējot pētījuma rezultātus, kā arī saņems atbalstu pētījuma publicēšanā.
3.pakāpes apbalvojumu saņēma:
12.a klases skolēni Viktorija Galaktionova un Daniils Seliverstovs ar darbu "Animācijas kā izglītības materiāla izstrāde 9-12 gadus veciem skolēniem" (Datorzinātnes un informātika) (darba vadītāja Anna Roddate, konsultante Laura Lārmane).
Priecājamies par 9.a klases skolēnu sasniegumiem! Arturs Dzenis, Marks Popkovs ar darbu "Bioatkritumu pašsadalošos konteineru veidošana no lapu pakaišiem" (Materiālzinātne ) (darba vadītāja Anna Roddate) ir saņēmuši speciālo balvu no Latvijas Universitātes – LU Studentu biznesa inkubatora brīvās pieteikšanās pirms inkubatora programmas 8 nedēļu ciklā.
Jūtamies gandarīti un lepojamies ar savu skolēnu sasniegumiem! Jūs esat labākie!
Informāciju sagatavoja Jaunogres vidusskola