Tas būs lielisks piedzīvojums ģimenēm, draugu kompānijām un ikvienam, kurš vēlas iepazīt Ogres novadu no cita skatu punkta – satikt uzņēmīgus cilvēkus, atklāt vēl neiepazītas vietas un pārliecināties par novada daudzveidību.
Rallija maršrutā būs kontrolpunkti, kuros dalībnieki iepazīs gan Ogres novada uzņēmējus, gan novada dabas, kultūrvēsturiskās un tūrisma pērles.
Savas durvis vērs un īpašas aktivitātes būs sagatavojuši dažādu nozaru uzņēmēji: gastrobārs "Melnā Kamene", autoskola "Tīģeris", "Ķeipenes piparkūkas", šūšanas darbnīca SIA "Burve VN", kempings un atpūtas vieta "Plaudis.lv", Ogu dārzs, vīna un sidra darītava "Lauskis", konditoreja – maiznīca "Ugly Cake", veikals "Labumu bode", SIA "Māris un Co", spēka pirts un viesu nams "Sampale", "Taunatiņu truši", Dailas konditoreja, Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem, ģimenes saimniecība "Mētras", SIA "Act Build Strong", SIA "PaPer Party LV", peintbola un lāzertaga parks "PB Telpa", zemnieku saimniecība "Krasti", SIA "Avocar", "Riekstotāji", "Lapsu mājas siers", SIA "Reāla mamma", trikotāžas ražotājs SIA "ELISENDA", "Ikšķiles saldējums", "Garšu sēta", bišu saimniecība "Maģija Pro" un kafejnīca "Pie Zelta Liepas".
Tūrisma, kultūrvēsturiskajos un dabas objektos būs iespēja izzināt Ogres novada vēsturi, ainaviskākās vietas un dabas bagātības.
Katra komanda pati plānos savu maršrutu un kontrolpunktus varēs apmeklēt sev ērtā secībā jebkurā no rallija norises dienām. Katrā kontrolpunktā būs jāizpilda neliels uzdevums vai jāatbild uz jautājumu, kas palīdzēs vēl labāk iepazīt konkrēto vietu vai uzņēmumu.
Dalība rallijā ir bez maksas. Viena komanda ir viena automašīna, un tajā var piedalīties visa ģimene, draugu kompānija vai arī individuāls dalībnieks. Katra komanda izvēlēsies radošu nosaukumu, kas raksturo Ogres novadu vai ir ar to saistīts.
Komandu pieteikšanās notiks no 24. jūlija līdz 6. augustam, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu. Visām registrētajā komandām 7. augustā elektroniski tiks nosūtīta rallija karte, uzdevumu lapa un cita dalībai noderīga informācija.
Aktīvākos dalībniekus gaidīs uzņēmēju sarūpētas balvas un pārsteigumi.
Rallija oficiālais starts tiks dots 8. augustā Ķeguma festivāla "Vīru spēles 2026" laikā, bet uzvarētāju apbalvošana notiks 21. augustā Ogres novada svētku ietvaros.