IZPILDA: Laura Amantova džeza kvartets un Rūta Dūduma - Ķirse.
PROGRAMMĀ: latviešu tautas dziesmas Viktora Ritova un Laura Amantova aranžijās.
Biļetes cena: 3.00 eur
Biļetes iepriekšpārdošanā Jumpravas kultūras nama administrācijā:
- 15. septembrī no 12.00 līdz 19.00;
- 16. un 17. septembrī no 10.00 - 15.00.
Biļetes būs iespējams iegādāties arī pasākuma dienā.
IEEJA koncertā tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Uz pasākumu lūdzam ierasties laicīgi no plkst. 17.30.