Svētdiena, 5. septembris, 2021 09:00

Jumpravā aicina uz koncertprogrammu "Katram sava tautasdziesma"

lielvarde.lv
Sestdien, 18. septembrī, plkst. 18.00 Jumpravas kultūras namā koncertprogramma "Katram sava tautasdziesma".

IZPILDA: Laura Amantova džeza kvartets un Rūta Dūduma - Ķirse.
PROGRAMMĀ: latviešu tautas dziesmas Viktora Ritova un Laura Amantova aranžijās.

Biļetes cena: 3.00 eur
Biļetes iepriekšpārdošanā Jumpravas kultūras nama administrācijā:
- 15. septembrī no 12.00 līdz 19.00;
- 16. un 17. septembrī no 10.00 - 15.00.
Biļetes būs iespējams iegādāties arī pasākuma dienā.

IEEJA koncertā tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Uz pasākumu lūdzam ierasties laicīgi no plkst. 17.30.

Medību Atbalsta Fonds
