Trešdiena, 1. septembris, 2021 08:50

Jumpravā rīta koncertā brīvdabā uzstāsies dziesminieks Goran Gora
Jumpravā rīta koncertā brīvdabā uzstāsies dziesminieks Goran Gora

4. septembrī plkst. 11.00 aiz Jumpravas kultūras nama - rīta koncerts brīvdabā "Laižam vasaru atpūsties!". Uzstāsies dziesminieks GORAN GORA!Ieeja koncertā BEZ MAKSAS.

Lai nodrošinātu COVID-19 sertifikātu pārbaudi, lūdzam ierasties uz koncertu no plkst. 10.30, koncerta sākums plkst. 11.00.


COVID-19 IEROBEŽOJUMI - apmeklētāju zona koncertā būs sadalīta divos sektoros.
ZAĻAIS SEKTORS:
- Ienākšana pasākumā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu un personapliecinošu dokumentu.
ĢIMENES SEKTORS:
- Ienākšana pasākumā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu un personapliecinošu dokumentu, ņemot līdzi savus nepilngadīgos bērnus: Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāspēj uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts (negatīvs rezultāts 48 stundu laikā pirms pasākuma veiktam Covid-19 testam, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai negatīvs rezultāts 6 stundu laikā pirms pasākuma veiktam SARS-CoV-2 antigēna testam).

Informāciju sagatavoja Lūcija Ancveriņa, Jumpravas kultūras nama kultūras pasākumu organizatore

