Fotoizstādes autores apvienojušās idejā par nepadzīvoto ēku skaistumu, potenciālu un iespējām. Kā laikam ejot un attīstoties urbanizācijas procesam, dala no reiz cilvēku apmeklētām vietām kļuvušas pamestas un ar neapbruņotu aci pat neredzamas. Fotoizstāde “Putekļos atrastais” izceļ aktuālas problēmas, vietas un lietas, kas gadiem ejot ir krājušas putekļus nevis cilvēkus.
Par fotogrāfijām stāsta Evija Korovacka:
Padomju saimniecības laikā izteikta attīstīta bija lauksaimniecība. Tobrīd lauku reģionos uzbūvētas daudz ražošanas un dzīvojamās ēkas, vidusskolas, universālveikali, klubi un kultūras nami. Darba iespējas, izklaides un pilnveides attīstības punkti. Tomēr īsā mirklī šis viss dažkārt kļūst par maldinošu ilūziju, jo laiks, tāpat kā cilvēki, nestāv uz vietas. 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā izteikta kļuva urbanizācija. Process, kura laikā arvien lielākā daļa ļaužu pārvācās uz dzīvi pilsētās, veicinot to straujo attīstību.
Foto sērija aptver dažādu Latvijas mazpilsētu graustu ēkas. Pēdējo gadu laikā tās arvien vairāk ir piesaistījušas manu uzmanību. Kādēļ? Viens no iemesliem slēpjas nebeidzamajā fantāzijā, kas bieži vien ļauj iztēloties laiku, kad šie objekti bija sabiedrības uzmanības centrā un pilnvērtīgi darbojās. To, ko neredz mūsu acis, prāts izdomā un papildina.
Kopīgā sadarbībā ar grafisko dizaineri Elizabeti Dimperi, māsām ilustratorēm Ēriku un Nelliju Daņilovičām, papildus dokumentālajām fotogrāfijām tika izveidots ilustratīvs vēstījums. Kā arguments par to, kādi tieši faktori ir mainījuši un ietekmējuši iedzīvotāju vēlmi palikt ciematos uz pastāvīgu dzīvošanu. Uzskatu, ka ilustrācijas akcentē arī turpmāko sabiedrības sadzīves formas virzību un pārmaiņas.
Par fotogrāfijām stāsta Anete Ance Tomsone:
Daļa no Latvijas kultūras mantojuma ir kritiskā stāvoklī. Latvijā ir ļoti daudz neapdzīvotu māju, lauku sētu un citu neapdzīvotu ēku, kuras arī ir bijušas nozīmīgas sabiedrībā. Kultūrvēsturiskās ēkas, kurās varbūt vēl ir bijusi rosība, kā, piemēram, dažādās muižās – skolas, bet skolēnu skaita nepietiekamības dēļ tiek slēgtas un šīs ēkas ar laiku tiek aizmirstas, kā arī tās netiek atjaunotas vai renovētas.
Ar “Putekļos atrastais” vēlos “notīrīt putekļus” no kultūras mantojuma arhitektūras, atdzīvinot pamesto un daļai sabiedrības nezināmo arhitektūru. Caur mūsu izvēlēto žanru vēlamies parādīt katras šīs izvēlētās ēkas unikalitāti, vēsturisko skatījumu un arhitektūras iezīmes, kā arī to pašreizējo stāvokli.
