Jumpravas kultūras namā skatāma pirmā Jumpravas pensionāru biedrības “Viedums” meiteņu izstāde “Pirmais solis…”
Foto: Jumpravas pensionāru biedrība "Viedums"
Jumpravas kultūras namā skatāma īpaša izstāde, kas tapusi pēc mākslas terapijas nodarbības “Izaugsmei” — pirmā radošā soļa mūsu “Vieduma” meitenēm ceļā uz personīgo izaugsmi un iekšējo mieru.

Nodarbība “Izaugsmei” bija veltīta iekšējā līdzsvara atrašanai caur dabas attēlošanu. Dalībnieces ar otu un krāsām meklēja savas sajūtas pļavās un zālēs, smilgās un ziedos — katrs triepienu veidoja kā metaforu savai izaugsmei. 
Šī pieredze palīdzēja veicināt iekšējo mieru un līdzsvaru, attīstīt radošo pašizpausmi, apzināties personīgo izaugsmi un izjust gleznošanas procesu kā meditāciju.
Izstāde “Pirmais solis…” ir apliecinājums tam, cik daudz spēka un skaistuma slēpjas katrā cilvēkā, kas ļaujas krāsām, dabai un sajūtām.
Izstāde skatāma Jumpravas kultūras namā līdz novembra beigām.
Finansiāls atbalsts: projekts “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam-2025-30”).
