Ceturtdiena, 09.10.2025 21:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:48
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 13. novembris, 2021 09:34

Jumpravas kultūras nams aicina uz koncertu "Zeme skaistākā"

lielvarde.lv
Jumpravas kultūras nams aicina uz koncertu "Zeme skaistākā"
Sestdiena, 13. novembris, 2021 09:34

Jumpravas kultūras nams aicina uz koncertu "Zeme skaistākā"

lielvarde.lv

16. novembrī plkst. 19.00 Jumpravas kultūras namā norisināsies koncerts "Zeme skaistākā". Ar patriotisku svētku programmu uzstāsies grupa "Eridana" (Iveta Baumane un Roberts Pētersons).

Biļetes cena: 2 EUR
Biļetes būs iespējams iegādāties Jumpravas kultūras namā 30 minūtes pirms pasākuma sākuma.

Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem, koncertu varēs apmeklēt:
– pieaugušie ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu,
– bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 testa,
– bērni, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu – uzrādot Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.

Atgādinām, ka apmeklējot pasākumu jāievēro visi valstī aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?