Biļetes cena: 2 EUR
Biļetes būs iespējams iegādāties Jumpravas kultūras namā 30 minūtes pirms pasākuma sākuma.
Saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem, koncertu varēs apmeklēt:
– pieaugušie ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu,
– bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 testa,
– bērni, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu – uzrādot Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.
Apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.
Atgādinām, ka apmeklējot pasākumu jāievēro visi valstī aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!