Eva ir aristokrāte, jauniete, kura uzaugusi baltvācu barona aizbildniecībā. Īsi pirms barona ieplānotajām Evas laulībām ar kādu savdabīgu Vīnes grāfu, Eva un viņas guvernante Magda nolemj pretoties barona iecerēm un īsteno bēgšanas plānu. Taču notiekošajā negaidīti iesaistās latviešu zemnieks Mikus, kuru nu tur aizdomās par jaunās dāmas nolaupīšanu. Barona rokaspuiši, valsts kriminālizmeklētājs, ungāru kovbojske un citi varoņi dodas ceļā, lai pazudušos jauniešus atrastu, jo Eva kā izrādās ir lielu bagātību mantiniece.
Režisors: Matīss Kaža
Lomās: Žanete Zvīgule, Toms Veličko, Vilis Daudziņš, Agnese Budovska, Egons Dombrovskis, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Gerds Lapoška, Inese Kučinska, Dace Everss, Ivars Krasts, Niklāvs Kurpnieks, Jānis Skutelis,Tālivaldis Margēvičs u.c.
Filmas ilgums: 1 st. 35 min.
Līdz 12 g.v. – neiesakām!
BIĻETES CENA: 3 EUR
Biļetes var iegādāties Jumpravas kultūras namā 30 min. pirms filmas sākuma.
Ieeja uz filmu, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu (izdrukāts vai digitāls) un personu apliecinošu dokumentu (pase, eID).
(Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez Covid-19 testa; bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, ieeja uzrādot Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.)
Apmeklētājiem jālieto medicīniskā sejas maska vai respirators bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3 vai KN95, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.
Atgādinām, ka apmeklējot pasākumu jāievēro visi valstī aktuālie epidemioloģiskie noteikumi!