Prasības pretendentiem:
-Pieredze lietvedības darbā;
-Labas latviešu valodas prasmes;
-Prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
-Pārzināt darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem;
-Prasme sistematizēt dokumentus atbilstoši lietu nomenklatūras prasībām;
-Zināšanas personāla lietvedībā;
-Precizitāte, augsta atbildības sajūta un prasme patstāvīgi organizēt darba procesu;
-Labas komunikācijas spējas, prasme risināt nestandarta situācijas.
Vēlama atbilstoša profesionālā kvalifikācija un pieredze darbā ar informācijas sistēmām ("Namejs", "Visvaris").
Piedāvājam:
-profesionālās attīstības iespējas;
-veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
-atalgojumu EUR 725,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšana līdz 2021. gada 26. februārim, iesniedzot šādus dokumentus:
- motivēts pieteikums;
-dzīves apraksts (CV);
-izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.
Dokumenti jāiesniedz, sūtot tos Jumpravas pamatskolai pa pastu uz adresi Ozolu iela 14, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022 vai nosūtot uz e-pastu .
Tālrunis uzziņām: 65057622, 26698126
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba pārrunām.