Ceturtdiena, 09.10.2025 15:13
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:13
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 4. februāris, 2021 14:35

Jumpravas pamatskola uz noteiktu laiku aicina darbā lietvedi

lielvarde.lv
Jumpravas pamatskola uz noteiktu laiku aicina darbā lietvedi
Ceturtdiena, 4. februāris, 2021 14:35

Jumpravas pamatskola uz noteiktu laiku aicina darbā lietvedi

lielvarde.lv

Galvenie pienākumi:
-Izstrādāt un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot biroja tehniku;
-Nodrošināt saņemto dokumentu apriti un reģistrāciju lietvedības sistēmā;
-Organizēt un vadīt skolas arhīva darbu;
-Organizēt un pārvaldīt personāla lietvedību;
-Savas kompetences ietvaros nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp darbiniekiem un citām struktūrām un iestādēm.

Prasības pretendentiem:

-Pieredze lietvedības darbā;

-Labas latviešu valodas prasmes;

-Prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;

-Pārzināt darbības ar elektroniski parakstītiem dokumentiem;

-Prasme sistematizēt dokumentus atbilstoši lietu nomenklatūras prasībām;

-Zināšanas personāla lietvedībā;

-Precizitāte, augsta atbildības sajūta un prasme patstāvīgi organizēt darba procesu;

-Labas komunikācijas spējas, prasme risināt nestandarta situācijas.

Vēlama atbilstoša profesionālā kvalifikācija un pieredze darbā ar informācijas sistēmām ("Namejs", "Visvaris").

Piedāvājam:

-profesionālās attīstības iespējas;

-veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);

-atalgojumu EUR 725,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšana līdz 2021. gada 26. februārim, iesniedzot šādus dokumentus:

- motivēts pieteikums;

-dzīves apraksts (CV);

-izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Dokumenti jāiesniedz, sūtot tos Jumpravas pamatskolai pa pastu uz adresi Ozolu iela 14, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022 vai nosūtot uz e-pastu .

Tālrunis uzziņām: 65057622, 26698126

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba pārrunām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?