Mobilitātē piedalījās skolotāji un skolu administrāciju pārstāvji no Ungārijas, Polijas, Turcijas, Itālijas un Latvijas. Šajā projektā šī bija otrā mobilitāte, daļa tās dalībnieku jau bija savstarpēji pazīstami, kas būtiski veicināja gan savstarpēju komunikāciju, gan pieredzes apmaiņas aktivitāšu rezultātus.
Pirmajā dienā skolas direktors un projekta galvenais koordinators Walter Schneider iepazīstināja ar nelielo kalnu ciematu un tajā esošo skolu, un saviem skolēniem. Šajā skolā mācās aptuveni 30 skolēni. Skolas direktors atzīmēja pašvaldības atbalstu šīs skolas saglabāšanā, sākumskolas nepieciešamību būt pēc iespējas tuvāk skolēna dzīves vietai, uzsvēra mazo skolu priekšrocības un ieguvumus.
Skolas prezentācijā Volksschule Lavant skolēni ar dziesmu un radošu priekšnesumu palīdzību izstāstīja projekta dalībniekiem savas un savas skolas galvenās vērtības, neatstājot bez ievērības kara situāciju Ukrainā.
Katras dalībvalsts (Polijas, Turcijas, Ungārijas, Itālijas un Latvijas) pārstāvji bija sagatavojuši priekšnesumu bērniem, savas tautas dziesmu un/vai deju. Latvijas grupa demonstrēja latviešu tautas rotaļu “Tūdaliņ, tāgadiņ”, pēc priekšnesuma dejot tika lūgti arī skolēni, kas radīja papildu prieka un savstarpējas sapratnes dzirksti.
Nedēļas gaitā Austrijas, Lavant sākumskolas, viesi, projekta dalībnieki, iepazinās arī ar skolai līdzās esošo moderno bērnudārzu, ar tā attīstošo vidi, kurā mazie Lavant iedzīvotāji mācās mācīties, saskatīt un saprast apkārtējo vidi un savu vietu tajā.
Projekta dalībniekiem pašiem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus gan kalnā kāpšanā ar īpašām sniega kurpēm, gan no vietējo aitu vilnas filcējot skaistu dekoru, kas nebūt nepadevās tik viegli, gan kopīgi darboties semināros. Šie uzdevumi palīdzēja saprast, ka arī eksperimentējot, paļaujoties uz savu līdzšinējo pieredzi ar nelielu atbalstu un līdzās esošo palīdzību, sadarbojoties, visi kopā spējām paveikt un/vai radīt ko savu, nepieredzētu, jaunu.
Nedēļās gaitā mobilitātes dalībnieki Nußdorf-Debant vidusskolā (Mittelschule Nußdorf-Debant) piedalījās seminārā par dažādu lietotņu izmantošanu mācību procesā, tā gatavošanā un uzraudzībā. Semināru vadīja divi šīs skolas skolotāji un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) mentori. Tika atzīmēta lielā nozīme skolēniem ar šo tehnoloģiju palīdzību mācīt mācīties. Jo īpaši pēdējos mācību gados, kad esam spiesti mācīt un mācīties attālināti, šīs lietotnes sniedza būtisku atbalstu un ir veiksmīgi izmantojamas arī turpmākajā klātienes mācību darbā.
Kopīgajos semināros šajā nedēļā uzsākts darbs pie skolotāju atbalsta materiāla par to, kā skolēniem varam mācīt mācīties. Kopīgi gūtas jaunas ierosmes, idejas turpmākajam darbam ar skolēniem, un kolēģu atbalstam skolā. Nedēļas noslēgumā izplānotas turpmāk veicamās darbības, aktivitātes skolās un nākamo mobilitāšu termiņi.
Šīs mobilitātes laikā veiktie uzdevumi ļoti sasaucās ar to, ko saprotam ar 21.gadsimta prasmēm, jo tās vairs nav tikai tehnoloģijas un lietotnes. Prasmes, kas mūsu skolēniem ir nepieciešamas, ir gan komunikācija, gan sadarbība, gan eksperimentēšana, gan būšana dabā, respektējot tās vajadzības, neaizmirstot vērtīborientētu izglītību.
Informāciju sagatavoja Diāna Grāviņa, Jumpravas pamatskolas direktora p.i., direktora vietniece mācību darbā