Jumpraviešiem sava pensionāru biedrība

Biedrības «Viedums» izveidotāja un valdes priekšsēdētāja, jumpraviete Ruta Krūkle, smaidot teic, ka uz šādu atsaucību nav cerējusi. Viņa ilgus gadus strādājusi izglītības jomā vadošos amatos un pēc aiziešanas pensijā nespējusi nosēdēt dīkā, un ar domu biedru atbalstu ķērusies pie biedrības izveidošanas.

Pavisam īsā laikā Jumpravas pensionāru biedrības «Viedums» biedru skaits sasniedzis jau 70.

Viediem un darbīgiem senioriem

«Beidzot aktīvās darba gaitas, cilvēks jau norimst pamazām. Kopā ar pensijas vecuma dāmām, apmeklējot teātri un citus kultūras pasākumus, savstarpējās sarunās radās doma, ka Jumpravā nepieciešama pensionāru biedrība,» stāsta Krūkles kundze, piebilstot, ka Jumpravā pensionāru aktivitātes notikušas jau iepriekš. Jumpravas Kultūras namā kādreiz strādājusi Rudīte Onskule, kura jau pirms diviem gadiem bija sapulcinājusi un izveidojusi domu biedru pulciņu «Liepas», kur pensionāri čakli darbojās – pagasta centrā bija noorganizējuši talku, kopīgi brauca ekskursijās. Taču šiem entuziastiem nebija biedrības statusa un aktivitātes pamazām apsīka.

Pērnā gada 21. novembrī Jumpravas Kultūras namā sapulcējās pensionāri, kuri bija ieinteresēti biedrības izveidē. Jau pirmajā reizē sanāca aptuveni 30 cilvēku un pieņēma lēmumu, ka jādibina biedrība. Uzreiz ievēlēta arī valde trīs cilvēku sastāvā – Ruta Krūkle, Antra Grigore, kura ilgus gadus strādājusi Valsts zemes dienestā un ir augstas klases grāmatvede, kā arī Valentīna Cīrule, kura ilgus gadus strādājusi tiesā, un viņai ir juridiskas zināšanas. Sagatavoti statūti un citi nepieciešamie dokumenti, kas iesniegti, lai biedrību reģistrētu, kas arī noticis pagājušā gada decembrī. Biedrībai ir arī savs konts bankā, bet šobrīd vienīgie ienākumi – biedru iemaksas.

Pie Jumpravas senioriem viesojas Zane Daudziņa.

Biedrība iesniegusi arī dokumentus sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšanai, lai gan, kā norāda R. Krūkle, pensionāru biedrība jau pēc savas būtības veic sabiedriskā labuma darbības, tomēr ar to nepietiek, jāiesniedz pieteikums un mēneša laikā jāgaida atbilde.

Šā gada 9. janvārī notika jaunizveidotās biedrības lielā kopsapulce, kurā valdes locekles pastāstīja par jau izdarīto, izveidota revīzijas komisija un apstiprināts arī logo, izvēloties no trim – četriem paraugiem. Logo redzama ābele ar lielām un plašām saknēm, kas iestiepjas dziļi zemē, kā arī lielu un kuplu vainagu. «Apspriedām arī vairākus nosaukumus, sākotnēji domājām par «Liepām», bet mums ir arī puiši, tāpēc tas nederēja, vajadzēja ko neitrālāku. Palikām pie nosaukuma «Viedums», nenoliedzami, ka cilvēks, kurš nodzīvojis pietiekami garu mūžu, savā dzīvē ir daudz redzējis, plus vēl klāt ir zināšanas, ko viņš ieguvis, līdz ar to skats uz dzīvi ir tāds bagāts un pilnīgs. Tas ir cilvēks, kurš ar savu viedumu var dalīties ar citiem, un mēs palikām pie šā nosaukuma,» stāsta Rutas kundze.

Senioru sporta spēļu programmā – novuss.

Vieta, kur kliedēt vientulību

Kopsapulcē bija tapis arī darba plāns šim gadam un sapulces dalībnieki jau varēja runāt par konkrētiem pasākumiem, tālāk darāmo, un faktiski ar šo kopsapulci biedrības darbs pa īstam arī sākās. Ja pirmajā sapulcē piedalījās ap 30 biedru, tad tagad viņu skaits ir dubultojies. «Sākotnēji tiešām vēlējamies nelielu, aktīvu, darbīgu pulciņu, bet, ja cilvēki grib iesaistīties, varam tikai priecāties. Tas, kurš ir aktīvs pēc dabas, atradīs, kur šo aktivitāti pielietot, viņam varbūt nemaz nevajag biedrību, bet ir daudz cilvēku, kuriem bērni izauguši, varbūt aizklīduši kaut kur tālu pasaulē, un seniori palikuši vieni. Statūtos rakstījām daudz skaļu vārdu – par pilsonisku sabiedrību un tā tālāk, bet būtība ir domāt par garīgo labklājību, kāda nepieciešama pensionāram, un to dod cilvēciski kontakti vienam ar otru, kopīga darbošanās, fiziskās aktivitātes, jaunu zināšanu apguve un intereses par dzīvi uzturēšana. Cilvēkiem ir jādod iespēju dalīties savos priekos un bēdās, jādod iespēja iziet no savas mājas četrām sienām un jākliedē vientulības sajūta. Manā uztverē tieši tas pensionāram ir visvairāk nepieciešams,» saka R. Krūkle, piebilstot, ka biedrības mērķis ir arī popularizēt veselīgu dzīvesveidu, tiek organizēti arī dažādi kultūras un sporta pasākumi. Viņa atzīst, ka pašai vienmēr paticis sports, savulaik spēlējusi volejbolu Ogres rajona izlasē.

Krūkles kundze ir gandarīta arī par Ogres novada pašvaldības attieksmi pret biedrību gan novada, gan pagasta līmenī. Biedrība ir izmantojusi iespēju un iesniegusi divus projektus Ogres novada domes izsludinātajos projektu konkursos – «Pensionārs novadā – aktīvs, zinātkārs un radošs» un «Telpa pensionāriem – vieta, kur rast prieku par dzīvi». Pagasta pārvalde Jumpravas administratīvajā ēkā pensionāriem ir piešķīrusi divas izremontētas telpas. «Agrāk tur bija pasts un tagad izveidots, kā paši jokojam, mūsu štābiņš. Paši to aprīkojām, esam iegādājušies novusa galdu, galda spēles, tostarp populāro «Scrabble», jo arī pensionāriem smadzeņu darbība jāattīsta. Divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no pulksten 12 līdz pulksten 15 – tur dežurē dežurants no mūsu pašu vidus. Domāju, šis štābiņš ir ļoti foršs, bija arī atklāšana, uz kuru atnāca iestāžu pārstāvji no Kultūras nama, skolas, Sociālā dienesta un jauniešu biedrības,» stāsta «Vieduma» vadītāja, piebilstot, ka šīs telpas vēl labāk ir jāiekārto un jāuzlabo, lai te varētu notikt dažādas mācības, meistarklases, saviesīgi pasākumi ar tēju vai kafiju. Biedrības biedri šīs telpas var izmantot arī citās dienās. Piemēram, ja atbrauc kādi ciemiņi, kurus nav, kur uzņemt, vai kāds vēlas nosvinēt savu dzimšanas dienu.

Pagasta pārvalde Jumpravas administratīvajā ēkā pensionāriem ir piešķīrusi divas izremontētas telpas, kur viņi ierīkojuši savu «štābiņu».

Gan kultūra, gan sports

Biedrība aicina savus biedrus vērsties arī ar priekšlikumiem, kā saturīgāk pavadīt laiku. Priekšlikumi, kas jau saņemti, ir dažādi, tostarp gan par kopējām ekskursijām, gan teātra izrāžu apmeklējumiem, taču tam visam nepieciešami prāvi līdzekļi. Rutas kundze teic, ka varbūt sākumā visi kopīgi ar vilcienu varētu aizbraukt uz kādu Ogres teātra izrādi, kas ir ļoti augstā līmenī. Taču arī Jumpravā jau notikuši biedrības organizētie kultūras pasākumi, ko varēja apmeklēt jebkurš interesents. Biedrība bija noorganizējusi mākslinieces Daigas Avotiņas gleznu izstādi. Vispirms šī izstāde notika Madlienā.

«Tur ir ļoti atsaucīga pagasta pārvaldes vadītāja Inga Elme. Biju pie viņiem uz atklāšanu, tad šo izstādi atvedām uz Jumpravu. Ļoti iedvesmojoši, atbrauca arī pati māksliniece. Mēs bieži čīkstam, ka sāp kauli, prāts vairs nav tik skaidrs, māksliniecei arī ir veselības problēmas, bet viņa radusi iespēju savas domas paust gleznās, un viņai tas sanāk ļoti sirsnīgi. Šī tikšanās daudziem bija iedvesmas avots, ka nedrīkst čīkstēt, kā paši jokojam – ja tev kas sāp, tātad esi dzīvs, un tas jau ir labi!» smaida Rutas kundze.

Biedrībā viesojās arī Zane Daudziņa, kura stāstīja par savu dzīvi un grāmatu «Bērnudienas Komunālijā». Plānos uzrunāt arī Vili Daudziņu, dažādus rakstniekus, piemēram, Daci Rukšāni. Atsaukusies ir arī Ieva Brante, kas ar savu optimismu un dzīvotprieku iedvesmo daudzus.

Krūkles kundze teic, ka ļoti atsaucīga ir Jumpravas pamatskola un sporta skolotājs Jānis Pamiljans. Biedrība jau trīs reizes skolas sporta zālē ir organizējusi sporta sacensības jeb sportisko aktivitāšu dienas. To, ka šāda aktivitāte nepieciešama un senioriem patīk, apliecina ļoti labā apmeklētība – sacensībās ik reizi piedalās ap 30 cilvēku. Dalībnieki atnāk ar groziņiem, pēc sportošanas kopā iedzer tēju. Arī 6. aprīlī notika sportisko aktivitāšu diena «Kopā jautrāk», kur «Vieduma» biedriem pievienojās arī Madlienas pensionāru biedrības komanda. Programmā, kā jau ierasts, bija novuss, galda teniss, basketbola soda metieni, šautriņas, frisbijs, «Scrabble», gumijbols un mamanets!

Ruta Krūkle atzīst, ka viņai vienmēr paticis sports, savulaik spēlējusi volejbolu Ogres rajona izlasē.

Pensionārs pensionāram

«Esam ļoti pateicīgi arī Ogres novada Sporta centram un «Oveselībai». Ar viņu atbalstu mums ir sākušās sporta nodarbības senioriem – katru trešdienu – 11 reižu pēc kārtas cilvēki nāk uz vingrošanu. Atsaucība ir liela, katru reizi piedalās ap 20 cilvēku. Būs arī nūjošanas nodarbības, kur tie, kam nav iemaņu, varēs apgūt šo prasmi. Maijā pie mums notiks arī Veselības diena, jo jaunu zināšanu nekad nevar būt par daudz,» stāsta Krūkles kundze, piebilstot, ka arī pašiem dzīves gaitā ir uzkrājušās zināšanas, ar kurām dalīties. Uzrunāta vietējā vispārējās aprūpes māsa Ruta Liepiņa, kura strādā pirmsskolas izglītības iestādē un skolā un ir ļoti zinoša jautājumos par pirmās palīdzības sniegšanu. Viņa ir viena no labākajām pasniedzējām Latvijā šajā jomā. Liepiņas kundze uzrunāta sabiedriskā kārtā cikla «Pensionārs – pensionāram» ietvaros un piekrita novadīt šīs nodarbības. 15 dalībnieku klausījās teoriju, skatījās videomateriālus, vēroja praktiskas darbības un varēja būt gan cietušā, gan glābēja lomā, domājot par to, lai reālajā dzīvē nevienā no šīm lomām nenonāktu.

Biedrības vadītāja teic, ka cikls «Pensionārs – pensionāram» turpināsies, jo gadu gaitā uzkrātās zināšanas un prasmes ir bagātība, kurā var dalīties ikviens. Kādam varbūt ir vēlme pastāstīt citiem par savu ceļojumu pieredzi, kāds varbūt ir gardēdis un zina, kā pagatavot gardu ēdienu, bet vēl kāds varbūt vēlas dalīties dārza gudrībās, rokdarbu prasmēs, tehnoloģiju knifos vai pastāstīt vēl ko citu. «Jādomā, kādas nodarbības varam novadīt paši, kādas varbūt mūsu bērni. Piemēram, mana meita ir māksliniece, viņa jau Lielvārdē ir vadījusi gleznošanas nodarbības sieviešu klubiņam un bez maksas šādu nodarbību solīja novadīt arī mūsu biedrībā,» stāsta Rutas kundze, piebilstot, ka tuvojas pavasaris un rodas arī citas ieceres. 10. aprīlī pie «Vieduma» viesosies individuālā stila konsultante Ilze Emsiņa un stāstīs par sievišķīgām lietām, kas katrā vecumā sievietei ir svarīgas. Tāpat ir jau uzrunāts Normunds Jakušonoks, jo seniori ir konstatējuši, cik ļoti visiem patīk padziedāt kopējā pulkā. «Ideju jau daudz, bet ļoti gaidām informāciju no novada domes par finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Pensionāru maciņi jau ir ļoti plāni... Labas idejas rodas arī pie kopējas kafijas tases. Mūsu biedrībai ir vēl pats sākums un viss veidojas tikai pamazām. Vispirms pašiem jāapjauš, ko savā biedrībā varam sniegt cits citam. Priecē, ka cilvēki nāk, darbojas. Kā būs tālāk, rādīs laiks,» sarunas noslēgumā saka Ruta Krūkle.

Biedrība bija noorganizējusi mākslinieces Daigas Avotiņas gleznu izstādi. Ruta Krūkle (no labās) izstādes atklāšanā kopā ar mākslinieci.