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Pirmdiena, 19. oktobris, 2026 08:20

Skolēnu brīvlaiks Ogres novadā - kā aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku ar ģimeni?

OgreNet
Skolēnu brīvlaiks Ogres novadā - kā aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku ar ģimeni?
Foto: VisitOgre
Pirmdiena, 19. oktobris, 2026 08:20

Skolēnu brīvlaiks Ogres novadā - kā aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku ar ģimeni?

OgreNet

Šonedēļ visā Latvijā ir skolēnu rudens brīvlaiks, tāpēc Ogres novads piedāvā dažādas aktivitātes ģimenēm ar bērniem, lai kvalitatīvi pavadītu šo brīvo nedēļu.

Meistarklases bērniem:

  • 19. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā notiks meistarklase bērniem “Rāmītī austs sienas dekors”;
  • 21. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā notiks meistarklase bērniem “Mezglošana”.

Kanisterapijas nodarbības bērniem: 

  • 19., 21. un 23. oktobrī Ogres Sociālā dienesta telpās, Suntažu ielā 2, norisināsies kanisterapijas nodarbības bērniem.

Kino: 

  • 20. oktobrī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā būs kino vakars, kura laikā būs iespēja noskatīties spēlfilmu “UĻA”;

  • 23. oktobrī plkst. 19.00 Ikšķiles Tautas namā būs skatāma filma “Uļa”;

  • 25. oktobrī plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā bērnu kino rīts - piedzīvojumu fantāzijas ģimenes spēlfilma  “Kristofers un divu pasauļu atslēga” . Pēc filmas tikšanās ar radošo komandu un ķegumieti - Amēliju Gurovu, vienu no filmas galvenajām aktrisēm;
  • 25. oktobrī plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē ģimenes filma "Izdzīvošanas skola"​​. 

Izzinošas aktivitātes un muzeji:

  • Suntažu observatorija;
  • Ķeipenes kinostacija;
  • Ogres Vēstures un mākslas muzejs;
  • Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs;
  • Kultūras mantojuma centru “Tīnūžu muiža”;
  • Taurupes muižas klēti;
  • Pēckara tehnikas kolekcija “Tehnika no pagātnes”;
  • Elektrum Enerģētikas muzejs;
  • Virtuālās realitātes telpa Ogrē.

Bibliotēkas: 

  • Ogres Centrālā bibliotēka - kāpšanas siena,  izglītojošas galda spēles, izzinoša uzdevumu spēle;
  • Ikšķiles daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs - atklāj Lego konstrukcijas brīnumus.

Aktīva atpūta pie dabas:

  • Dabas parks "Ogres Zilie kalni";
  • Ķeguma dabas taka;
  • Dullā Daukas taka un skatu tornis.

Brīvdienas ar dzīvniekiem:

  • Brauciens suņu pajūgā;
  • Izjādes ar zirgiem;
  • Mini Zoo "Iks park";
  • "Skaistkrasti";
  • Briežu barošana "Dobelniekos";
  • Trušu karaliste.

Aktīvākam skolēnu brīvlaikam: 

  • Džungļu parks Ogrē;
  • Atpūtas parks "Kļavu Krasti";
  • Padel teniss Tomē;
  • Disku golfsIkšķilē;
  • Izbrauciens ar krosa motociklu Ikšķiles pievārtē;
  • Izbrauciens ar elektrovelosipēdu Ogres Zilajos kalnos vai Suntažu pusē;
  • Slidošana Ogrē;
  • Orientēšanās pa poligoniem Ogres Zilajos kalnos un SIA “Rīgas Meži” vides izglītības centra “EkVidO” teritorijā.
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