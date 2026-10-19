Skolēnu brīvlaiks Ogres novadā - kā aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku ar ģimeni?

Meistarklases bērniem:
- 19. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā notiks meistarklase bērniem “Rāmītī austs sienas dekors”;
- 21. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā notiks meistarklase bērniem “Mezglošana”.
Kanisterapijas nodarbības bērniem:
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19., 21. un 23. oktobrī Ogres Sociālā dienesta telpās, Suntažu ielā 2, norisināsies kanisterapijas nodarbības bērniem.
Kino:
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20. oktobrī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā būs kino vakars, kura laikā būs iespēja noskatīties spēlfilmu “UĻA”;
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23. oktobrī plkst. 19.00 Ikšķiles Tautas namā būs skatāma filma “Uļa”;
- 25. oktobrī plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā bērnu kino rīts - piedzīvojumu fantāzijas ģimenes spēlfilma “Kristofers un divu pasauļu atslēga” . Pēc filmas tikšanās ar radošo komandu un ķegumieti - Amēliju Gurovu, vienu no filmas galvenajām aktrisēm;
- 25. oktobrī plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē ģimenes filma "Izdzīvošanas skola".
Izzinošas aktivitātes un muzeji:
- Suntažu observatorija;
- Ķeipenes kinostacija;
- Ogres Vēstures un mākslas muzejs;
- Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs;
- Kultūras mantojuma centru “Tīnūžu muiža”;
- Taurupes muižas klēti;
- Pēckara tehnikas kolekcija “Tehnika no pagātnes”;
- Elektrum Enerģētikas muzejs;
- Virtuālās realitātes telpa Ogrē.
Bibliotēkas:
- Ogres Centrālā bibliotēka - kāpšanas siena, izglītojošas galda spēles, izzinoša uzdevumu spēle;
- Ikšķiles daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs - atklāj Lego konstrukcijas brīnumus.
Aktīva atpūta pie dabas:
- Dabas parks "Ogres Zilie kalni";
- Ķeguma dabas taka;
- Dullā Daukas taka un skatu tornis.
Brīvdienas ar dzīvniekiem:
- Brauciens suņu pajūgā;
- Izjādes ar zirgiem;
- Mini Zoo "Iks park";
- "Skaistkrasti";
- Briežu barošana "Dobelniekos";
- Trušu karaliste.
Aktīvākam skolēnu brīvlaikam:
- Džungļu parks Ogrē;
- Atpūtas parks "Kļavu Krasti";
- Padel teniss Tomē;
- Disku golfsIkšķilē;
- Izbrauciens ar krosa motociklu Ikšķiles pievārtē;
- Izbrauciens ar elektrovelosipēdu Ogres Zilajos kalnos vai Suntažu pusē;
- Slidošana Ogrē;
- Orientēšanās pa poligoniem Ogres Zilajos kalnos un SIA “Rīgas Meži” vides izglītības centra “EkVidO” teritorijā.