Kā rīkoties, ja nozaudēta Ogres novada skolēna karte
Cilvēki mēdz šo to nozaudēt – cits retāk, cits biežāk. Protams, ir cilvēki, kuri nekad neko nenozaudē, ir arī tādi, kas kādu mantu noliek tik drošā vietā, ka paši vairs nevar atrast. Visādi gadās, gadās nozaudēt vai drošā vietā nolikt un neatrast arī Ogres novada skolēna karti (turpmāk tekstā – Karte).
Kā rīkoties, ja šis dokuments ir nozaudēts? Īpaši svarīgi to zināt ir šobrīd, ārkārtas stāvokļa laikā, kad saziņai ar pašvaldību klātienē ir noteikti ierobežojumi. Vienlaikus gan jāatgādina, ka šie ierobežojumi nekādā gadījumā nav šķērslis jautājumu kārtošanā pašvaldībā, tostarp arī ar Karti saistītus jautājumus.
Pašvaldība atgādina!
Ja karte nozaudēta:
-jāzvana uz informatīvo tālruni 65035933 un jāpiesaka Kartes nozaudēšanas gadījums (pēc zvana saņemšanas karte tiks nobloķēta);
-lai atkārtoti saņemtu Karti tās nozaudēšanas gadījumā skolēna vecākam vai likumiskajam pārstāvim jāiesniedz Ogres novada pašvaldībai iesniegums ar lūgumu atjaunot Karti (pilngadīgs skolēns pašvaldībā ar iesniegumu vēršas pats).
Iesniegumu atkārtotai Ogres novada skolēna kartes izgatavošanai:
-elektroniski parakstītu iesniegumu var sūtīt uz e –pastu ;
-ja nav elektroniskā paraksta, tad parakstīts iesniegums jānogādā Ogres novada pašvaldībai Brīvības ielā 33, Ogrē:
-pašvaldības darba laikā iesniegumu var ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pašvaldības ēkas priekštelpā;
-ārpus darba laika iesniegumu var ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie ieejas Ogres novada pašvaldības ēkā (lūgums iesniegumu ievietot pašvaldības dokumentu kastē, nevis VAS "Latvijas Pasts" pastkastē).
Iesniegumam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas apliecina maksas veikšanu par nozaudētās Kartes atjaunošanu. Maksājuma uzdevumā maksājuma mērķī jānorāda: Nozaudētās Kartes atjaunošana (norādot kartes lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu). Maksa par kartes atjaunošanu ir 2 (divi) euro, kas jāieskaita Ogres novada pašvaldības norēķinu kontā.
Ogres novada pašvaldības rekvizīti:
Ogres novada pašvaldība
Brīvības iela 33, Ogre
Ogres novads, LV 5001
LV 90000024455
Valsts Kase, TRELLV22
Konts Nr. LV25TREL9800890740210 (EUR)
Par Ogres novada skolēna kartes atjaunošanu nav jāmaksā skolēniem:
-no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
-ar invaliditāti;
-no daudzbērnu ģimenēm.
Ja skolēns atbilst kādam no šiem atvieglojumu kritērijiem, tad tas jānorāda iesniegumā.
Ogres novada skolēna karte tiek atjaunota 10 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas datuma.