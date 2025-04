Kā sekmēt bērnu dabisko zinātkāri: vienkāršas lietas, ko īstenot pirmsskolā vai mājās

No kosmosa tēmas apguves līdz rotaļu kuģa būvēšanai

Plānojot katra mēneša mācību tēmas, vienmēr cenšos iesaistīt arī bērnus. Protams, pamata plāns pirmsskolā jau ir izstrādāts, tomēr, pārrunājot šīs tēmas ar bērniem, varam papildināt idejas un veicināt viņu vēlmi iesaistīties. Ja reiz esam kopīgi vienojušies, ka mācīsimies par kosmosu, bērnu attieksme, lielākoties, ir motivētāka. Arī domājot par konkrētiem uzdevumiem un aktivitātēm, ir svarīgi ieklausīties bērnos, piemēram, kad sākām apgūt kosmosa tēmu, redzēju, ka bērnus tā ļoti piesaista, tāpēc mudināju viņus turpināt pētīt šo tēmu. Kopīgi nolēmām, ka uzbūvēsim arī paši savu kartona kosmosa kuģi, un idejas īstenošanā pievienojās arī vecāki. Kādam mājās bija grāmatas par kosmosu, kādam – lampiņas kuģa izgaismošanai utt. No vienas mācību tēmas izauga vesels projekts, kurā bērni iesaistījās ar mirdzošām acīm. Caur rotaļu kuģa būvēšanu viņi mācījās par kosmosu, planētām un citām nopietnām lietām. Turklāt darīja to kopīgi, pilnveidojot arī sadarbības un komunikācijas prasmes, kas arī ir ļoti būtiskas.

Mācīšanās notiek arī muzejos un ekskursijās

Lai gan katrā mācību tēmā svarīgāko var izstāstīt salīdzinoši īsi, parādīt attēlus un uzskatīt, ka tēma ir apgūta, viennozīmīgi ir vērts ieguldīt vairāk laika un enerģijas, lai veicinātu bērnu zinātkāri. Rosināt uzdot jautājumus, kopīgi meklēt atbildes, turklāt meklēt tās ne tikai grāmatās, bet arī muzejos un ekskursijās, lai vienlaikus pilnveidotu arī citas dzīvē noderīgas prasmes.

Ideālā gadījumā mācību process norisinās arī ārpus pirmsskolas telpām, iesaistoties arī vecākiem. Piemēram, ja bērnam ir radusies interese par kosmosa tēmu, varbūt ir vērts arī mājās iegādāties atbilstošas grāmatas vai spēles vai kopīgi ar vecākiem doties uz kādu muzeju vai izstādi, kur par šo tēmu var uzzināt plašāk. Katrā bērnā ir zinātkāres dzirksts – svarīgi, lai mēs, pieaugušie, to pamanītu un attīstītu.

Lai mācību process būtu “taustāms”

Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi, lai mācību process būtu “taustāms”, tāpēc dažādas jaunas lietas ieteicams apgūt darbojoties aktīvi – spēlējot spēles, būvējot vai veidojot kaut ko u.tml. Piemēram, esam taisījuši ne tikai minēto kosmosa kuģi, bet mazu būdiņu no olu kastēm vai bingo spēli no kastaņiem. Interesantiem un aizraujošiem projektiem ne vienmēr ir nepieciešami kādi īpaši resursi vai materiāli. Daudzas lietas var radīt no vienkāršiem, ikdienā visiem pieejamiem materiāliem. Turklāt šīs šķietami vienkāršās lietas nereti bērnos rada daudz lielāku interesi nekā košas un glancētas spēles. Piemēram, kastaņu bingo vai krustiņu un nullīšu spēle no akmeņiem mūsu grupiņā ir viena no iecienītākajām. Bērni to izvēlas ļoti bieži, neraugoties uz to, ka pašu darītās spēles ne vienmēr ir tik glītas un kārtīgas kā veikalā nopērkamās. Taču tās ir kopīgi veidotas pašu rokām, tāpēc īpaši mīļas un iecienītas.

Spēles, braucot mašīnā vai gaidot rindā

Domājot par bērnu dabiskās zinātkāres veicināšanu, svarīgi atcerēties, ka dažkārt visvērtīgākā mācīšanās notiek tieši ikdienas situācijās. Bieži vien pat nav nepieciešami speciāli mācību materiāli vai rotaļlietas – daudz ko iespējams paveikt bez tiem. Galvenais ir sniegt bērnam iespēju piedalīties, izteikt viedokli un justies novērtētam. Ir daudzas mazās ikdienas spēles, kuras var spēlēt kopā ar bērniem, piemēram, braucot mašīnā vai gaidot rindā. “Es ar savu mazo actiņu redzu”, “Izdomā vārdus, kas sākas ar noteiktu burtu”, “Skaitīsim sarkanās mašīnas” vai “Minēsim dzīvnieku, ko viens no mums iedomājies” – šie šķietami vienkāršie brīži veido bērna spēju novērot, domāt, sarunāties un pat mācīties bez mācību grāmatām. Turklāt šādas spēles nereti kļūst par īpašu laiku, ko bērns asociē ar pozitīvām emocijām un kopābūšanu.

Pieeja, kas motivē mācīties un izzināt vairāk

Šobrīd mūsu grupiņā ir aktuāls jauns projekts – bērni kopā ar pedagogiem būvē putnu būrīti. Arī šeit svarīgākais nav pats priekšmets, bet process – kopīga darbošanās, tēmas izzināšana, iesaiste un pētniecība. Kad bērns pats piedalās būrīša veidošanā, viņam rodas daudz lielāka interese vēlāk doties dabā un pētīt, kas notiek ar šo būrīti, vai tajā dzīvo kāds putns, kā tas izskatās, ko ēd utt. Mācīšanās notiek caur pieredzi, sajūtām un līdzdalību.

Lai gan šāda pieeja un aktivitātes prasa gan pedagogu, gan vecāku laiku, un reizēm arī spēju “pārkāpt” tradicionālajiem rāmjiem, tā sniedz vislielāko gandarījumu. Bērni vislabāk mācās tad, kad viņiem deg acis. Un, lai tas notiktu, arī pieaugušajiem ir jādeg – par savu darbu, par bērniem un viņu izaugsmi. Tā rodas patiesa iedvesma, kas ved uz jēgpilnu, dzīvu un bērniem patiesi saistošu mācību procesu.