Šī diena māksliniekam bija īpaša arī ar to, ka tajā notika Gunāra Platpīra pirmās grāmatas "Zilo kalnu Zilā kraukļa pasaka. Milži" atvēršana. Grāmatas iedvesma ir pilsēta Ogre un tās nosaukums, kas, tulkojot no angļu valodas, nozīmē milzis, cilvēkēdājs. Autors radījis ne tikai pasakas par milžu piedzīvojumiem, bet arī pratis vizualizēt un ilustrēt ikvienu no septiņiem milžiem.
Drīzumā grāmata būs pieejama arī lasītājiem Ogres Centrālajā bibliotēkā.
Līdz ar bibliotēkas ēkas atvēršanu lasītājiem interese par izstādi ir liela. Mūsu apmeklētāji interesējas gan par gleznu autoru, gan par mākslinieka iedvesmas avotu. Tieši tāpēc ar prieku ziņojam, ka turpmākās piecas ceturtdienas, 19. augustā, 2., 9., 16. un 23. septembrī, mākslinieks Gunārs Platpīrs laikā no pulksten 12.00 līdz 13.00 būs pieejams sarunām par mākoņiem, debesīm, mākslu un iedvesmu izstāžu zonā 1. stāvā.
Aicinām ikvienu interesentu izmantot iespēju uzdot jautājumus gleznu, kā arī nu jau grāmatas autoram Gunāram Platpīram.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite,Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre