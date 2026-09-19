Kādi pasākumi priecēs iedzīvotājus šajā nedēļas nogalē Ogres novadā?

19. septembris
Gadatirgus "Rudens pa_sākums" Ikšķilē – no plkst. 9.00 Ozoliņu parkā \Peldu ielā 22.
Muzikāls stāsts RIČIJS RŪ LAUKU SĒTĀ Ogrē – plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Sirsnīgs, muzikāls un aizraujošs stāsts visai ģimenei, kurā skanēs pavisam jaunas un jau bērnu iemīļotas Ričija Rū dziesmas.
Animācijas filma "Laimīgie" Madlienā – plkst.12.00 Madlienas Kultūras namā. Biļešu cena 3 eiro.
Pasākumu cikla "KULTŪRAUDZE" noslēdzošais pasākums Ogrē – no plkst. 13.00 keramikas meistardarbnīca, apdrukas darbnīca, līdzi jāņem savs apdrukājamais auduma maisiņš vai T-krekls, Katrīnas Luīzes Rožlapas izzinošs stāsts un pastaiga, iepazīstot arhitektu Vladimiru Šervinski. Plkst. 20.00 mūziķu Evilenas Protektores un Staņislava Judina satikšanās, kuru muzikālā sadarbība apvieno etnomūzikas un džeza elementus. Visas dienas garumā būs iespēja doties arī izzinošā orientēšanās maršrutā no Ogresgrīvas pusmuižas uz Ogres centru. Dalība ir bez maksas un iespējama ar iepriekšēju pieteikšanos, pa tel.: 20724242.
Nikolaja Gogoļa lauku mistērija "Vakari ciematā pie Dikaņkas" Suntažos – plkst. 17.00 Suntažu kultūras namā Suntažu kultūras namā Suntažu amatierteātris "Sauja" aicina uz īpašu vakaru, kurā atdzīvosies Gogoļa krāšņā, noslēpumainā un humora pilnā pasaule - Nikolaja Gogoļa lauku mistērija. Režisors un mūzikas autors Kārlis Tols. Ieeja 3 eiro.
Toms Antons & Santa Kasparsone ar pavadošo grupu Lielvārdē – plkst. 19.00 Lielvārdes Kultūras centrā. Koncerta pirmajā daļā skanēs latviešu komponistu mūzika, otrajā daļā iemīļotas kino un teātra melodijas. Īpašie viesi: Lielvārdes pilsētas Kultūras nama jauktais koris “Lāčplēsis”, diriģents Jānis Ungurs. Saksofoniste Madara Bartulāne. Biļetes www.bilesuparadize.lv.
20. septembris
Uz rāmja austu lakatu meistarklase Krapē – plkst. 11.00 Krapes Tautas namā. Dalības maksa 35 eiro.
Animācijas filma "ĶEPU PATRUĻA: DINOZAURU FILMA" Ogrē – plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Filma dublēta latviešu valodā.
Instrumentāla komēdija IEPŪT MAN… Tomē – plkst. 16.00 Tomes Tautas namā Vairis Nartišs ar instrumentālu komēdiju IEPŪT MAN... Ieejas maksa 5 eiro.
Izstādes Ogres novadā SEPTEMBRĪ
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