Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde ir sagatavojusi apkopojumu par Ogres novada gadatirgu norisēm 2026. gadā. Arī šajā gadā iedzīvotāji un viesi aicināti apmeklēt tirdziņus, iepazīt vietējo ražotāju un amatnieku piedāvājumu, iegādāties Latvijā ražotos produktus. Gadatirgi ir lieliska iespēja ne tikai atbalstīt vietējos uzņēmējus, bet arī atklāt jaunus un unikālus produktus, kas var kļūt par īpašu atradumu sev vai dāvanai svētkos.

Gadatirgi Ogres novadā 2026. gadā: 

Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 21. februāris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 21. marts (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Pūpolsvētdienas tirgus Lielvārdē || 29. marts

Lieldienu tirdziņš Lauberē || 3. aprīlis

Lieldienu gadatirgus Ogrē || 5. aprīlis

Lieldienu gadatirgus Ķegumā || 5. aprīlis

Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 18.aprīlis (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Pavasara gadatirgus Lielvārdē || 26. aprīlis

Stādu tirgus Ogrē || 1. maijs

Pavasara gadatirgus  Suntažos || 1. maijs

Pavasara tirdziņš Birzgalē || 9. maijs

Pavasara gadatirgus Lēdmanē || 10. maijs

Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 22. maijs (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Pavasara gadatirgus Tomē || 23. maijs

Ķeguma pilsētas svētku tirgus || 30. maijs

Ikšķiles svētku gadatirgus || 13. jūnijs

Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 19. jūnijs (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Līgo tirgus Ogrē || 23. jūnijs

Jāņu tirdziņš Lauberē || 23. jūnijs

Līgo tirgus Lielvārdē || 23. jūnijs

Ķeipenes pagasta svētku gadatirgus || 4. jūlijs

Lēdmanes pagasta svētku tirgus || 12. jūlijs

Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 17. jūlijs (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Lielvārdes pilsētas svētku tirgus || 25. jūlijs

Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 14. augusts (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Ogres pilsētas svētku gadatirgus || 22. augusts

Lauku festivāla gadatirgus Birzgalē || 29. augusts

Rudens tirgus Lēdmanē || 13. septembris

Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 18. septembris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Rudens gadatirgus Ikšķilē || 19. septembris

Rudens stādu tirgus Ogrē || 26. septembris

Rudens gadatirgus Suntažos || 3. oktobris

Miķeļdienas tirgus un maizes svētki Ķegumā ||  4. oktobris

Rudens tirgus Lielvārdē || 11. oktobris

Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 16. oktobris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 21. novembris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Ziemas gadatirgus Ogrē || 29. novembris

Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 12. decembris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)

Ziemassvētku tirdziņš Ikšķilē ||13. decembris (organizē “Labumu bode” Ikšķilē)

Ziemassvētku tirdziņš Lauberē || 19. decembris

Ziemassvētku tirdziņš Lēdmanē || 19. decembris

Ziemassvētku vakara tirgus Ķegumā || 20. decembris

Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš Ogrē || 20. decembris

Ziemassvētku tirdziņš Lielvārdē || 23. decembris

