Gadatirgi Ogres novadā 2026. gadā:
Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 21. februāris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 21. marts (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Pūpolsvētdienas tirgus Lielvārdē || 29. marts
Lieldienu tirdziņš Lauberē || 3. aprīlis
Lieldienu gadatirgus Ogrē || 5. aprīlis
Lieldienu gadatirgus Ķegumā || 5. aprīlis
Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 18.aprīlis (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Pavasara gadatirgus Lielvārdē || 26. aprīlis
Stādu tirgus Ogrē || 1. maijs
Pavasara gadatirgus Suntažos || 1. maijs
Pavasara tirdziņš Birzgalē || 9. maijs
Pavasara gadatirgus Lēdmanē || 10. maijs
Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 22. maijs (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Pavasara gadatirgus Tomē || 23. maijs
Ķeguma pilsētas svētku tirgus || 30. maijs
Ikšķiles svētku gadatirgus || 13. jūnijs
Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 19. jūnijs (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Līgo tirgus Ogrē || 23. jūnijs
Jāņu tirdziņš Lauberē || 23. jūnijs
Līgo tirgus Lielvārdē || 23. jūnijs
Ķeipenes pagasta svētku gadatirgus || 4. jūlijs
Lēdmanes pagasta svētku tirgus || 12. jūlijs
Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 17. jūlijs (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Lielvārdes pilsētas svētku tirgus || 25. jūlijs
Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 14. augusts (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Ogres pilsētas svētku gadatirgus || 22. augusts
Lauku festivāla gadatirgus Birzgalē || 29. augusts
Rudens tirgus Lēdmanē || 13. septembris
Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 18. septembris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Rudens gadatirgus Ikšķilē || 19. septembris
Rudens stādu tirgus Ogrē || 26. septembris
Rudens gadatirgus Suntažos || 3. oktobris
Miķeļdienas tirgus un maizes svētki Ķegumā || 4. oktobris
Rudens tirgus Lielvārdē || 11. oktobris
Vakara tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 16. oktobris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 21. novembris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Ziemas gadatirgus Ogrē || 29. novembris
Rīta tirdziņš Ogresgrīvas pusmuižā || 12. decembris (organizē “Ogres Attīstības Biedrība”)
Ziemassvētku tirdziņš Ikšķilē ||13. decembris (organizē “Labumu bode” Ikšķilē)
Ziemassvētku tirdziņš Lauberē || 19. decembris
Ziemassvētku tirdziņš Lēdmanē || 19. decembris
Ziemassvētku vakara tirgus Ķegumā || 20. decembris
Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš Ogrē || 20. decembris
Ziemassvētku tirdziņš Lielvārdē || 23. decembris